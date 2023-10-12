- Hangi küçük şey size bir kişi hakkında çok şey anlatabilir?

- Birisi sizin sırlarınızı bilmeyi seviyorsa dikkatli olun. "Sahte iyi insanlar" olabilirler.

- Alışverış Sepeti Teorisi: Alışveriş sepetlerini, işlerini bitirdikten sonra iade ederlerse iyi insandırlar.

- Tırnaklarını yiyen insanlar mükemmeliyetçi olma eğilimindedirler ve tam anlamıyla rahatlayamazlar.

- Dedikodu yapıyorlar mı? Dedikodu yapmak güvensizliğin ve kıskançlığın işaretidir.

- Kışının yeme alışkanlıkları onun kişiliği hakkında fikir verebilir. Yavaş yiyenler kontrole değer verir ve küçük şeyleri takdir eder; hızlı yiyenler ise hedef odaklı ve hırslıdır.

- Seçici bir flört platformunu tercih ederlerse Tinder yerine daha azıyla yetinmemeyi tercih edebilirler.

- BİRİSİ söylediğiniz her şeye, tüm görüşlerinize katılıyorsa bu samimiyetsiz görünür.

- İNSANLARIN tercih ettiği renk, kişiliklerini ortaya çıkarır.

Örneğin en sevdiği renk kırmızı ise fiziksel tatmin olabilir. Renkleri sarı ise mantıksal düzene ihtiyaç duyabilir ve bireyselliğe değer verebilirler.

-SERT el sıkışmalar güveni yansıtırken, zayıf el sıkışmalar güven eksikliğini ve kısa yolları tercih etmeyi gösterir.

-İMZALARI geniş olan kişiler genellikle kendilerini önemli ve görkemli görürler.

- İNSANLAR telefonlarını ne kadar sık kontrol ederlerse duygusal açıdan dengesiz olma olasılıkları o kadar artar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2013 YILINDA Almanya'da bir banka çalışanı klavyesinin 2 numaralı tuşunda uyuyakaldı ve bu onun 222 milyon 222 bin 222 Euro tutarında transfer yapmasına neden oldu.

Oysa bu transferin değerinin sadece 62 Euro olması gerekiyordu.

Ancak hatayı fark edemediği için kovulan kişi iş arkadaşıydı.

Radyonun 50 milyon kişiye ulaşması 38 yıl, telefonun 50 milyon kişiye ulaşması 20 yıl, TV'nin 13 yıl, Facebook'un 3.6 yıl ve Google Plus'ın 50 milyon kişiye ulaşması yalnızca 88 gün sürdü.



TESPİTLİ YORUM

@mmmrkksl

@mmmrkksl İNSAN araba yarışı oyunlarında virajlarda gaz tuşunu bırakınca anlıyor büyüdüğünü...



Alkışlı Yorum

@zubeydeozcann FAKIR evlerinde babalar hep unutkan, anneler hep tok olur. Az önce okudum bu cümleyi, ciğerim tutuştu...



Gülü Yorum

@lolmilitan SORMA ne haldeyim dedikten sonra çaktırmadan kederde ve yangınlarda olduğunu söyleyen Zeki Müren uyanıklığı.