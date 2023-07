İlginç bilgiler

AYAKKABILARINIZ, insanların sizin hakkınızda bilinçaltında fark ettikleri ilk şeydir. Güzel ayakkabılar giyin.

BAZEN seninle konuşmayan insanlar gerçekten konuşmak isteyenlerdir.

ANNENİZLE konuşmak, sarılmakla aynı etkiye sahiptir ve stres düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Sesinin sesi oksitosin salgılar ve büyük bir stres gidericidir.

KUĞULARIN tüm yaşamları boyunca sadece bir partneri vardır. Eşleri öldüğünde, kırık bir kalpten ölürler.

BİR kişi gerçek bir hikaye anlatırken genellikle birçok el hareketi yapar. Aksine, bir kişinin yalan söylerken elleri gözle görülür şekilde sabit kalacaktır.

KÖPEKLER, insanları kendilerinden farklı algılar ama kediler böyle algılamaz. Kediler insanlara başka bir kediye davrandıkları gibi davranırlar.

KÖPEKLERİN burun izleri, insan parmak izleri kadar benzersizdir ve onları tanımlamak için kullanılabilir.

PSİKOLOJI, iki eski sevgili sadece arkadaş kalabiliyorsa, ya hala aşık olduklarını ya da hiç olmadıklarını iddia ediyor.

KALP her gün bir kamyonu 20 mil sürmeye yetecek kadar enerji üretir. Bir ömür boyu, bu, aya gidip gelmekle eşdeğerdir.

Yani, birine onu sevdiğinizi "aya gidip geldiğinizde" söylediğinizde, aslında onu kalbinizin tüm hayatınız boyunca pompaladığı tüm kanla seveceğinizi söylüyorsunuz, bence bu da aynı derecede anlamlı.

BİRİSİ ağlayamıyorsa, duygusal olarak uyuşmuştur.

PSİKOLOJİ der ki, ruh haliniz rastgele bir şekilde mutludan hüzünlüye geçtiğinde, bu genellikle birini özlediğinizin bir göstergesidir.

MİDE asidi (kons. HCI) çözülecek kadar kuvvetlidir.

Tıraş bıçağı!!

BİR insan beyni, Wikipedia'dan 5 kat daha fazla bilgi depolama kapasitesine sahiptir.

TEMBELLİK ve hareketsizlik en az sigara kadar insanı öldürür.

RÜYADA öldüğünüzde uyandığınıza inanılır çünkü beyniniz ölüm fikrini ve ardından gelenleri işleyemez.

BURNUNUZ beynin hafıza tarafıyla bağlantılıdır. Bu yüzden kokular güçlü anıları tetikleyebilir.

ZEBRALAR yalnız uyuyamazlar.

BİR insan ağladığında ve ilk damla sağ gözünden geldiğinde bu mutluluktur. Sol gözden bir damla ağrıdır. Ve her ikisi de hayal kırıklığını gösterir.

BİLİNÇALTINIZDA, sizi duygusal olarak inciten biri için beynin tamamen affetmeyi işlemesi en az 6-8 ay sürer.

GÜLÜMSEMEK en büyük antidepresandır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2016'DA Oregon'da bir adam, işyerinde saatlerce CNN izlemek zorunda kaldığını iddia ederek işverenine duygusal sıkıntı nedeniyle 8 milyon dolarlık dava açtı.



TESPİTLİ YORUM

@malitanir MAAŞIM yatar yatmaz gerekli yerlere aktarılıyor ve yok oluyor, sadece arada köprü görevi görüyorum...



Gülü Yorum

BİR akşam geç saatlerde bir eve hırsız girdi.

Kadını bağladı ve bıçak noktasında adamdan mücevherleri ve parayı teslim etmesini istedi.

Adam hıçkırarak ağlamaya başladı ve şöyle dedi:

- İstediğin her şeyi alabilirsin.

Ama lütfen ipi çöz ve onu serbest bırak!

Hırsız: Karını gerçekten seviyor olmalısın!

Adam: Pek sayılmaz ama birazdan eve gelecek!



Alkışlı Yorum

@tolga6791 22-23 YAŞINDA nasıl evlenebiliyorsunuz ya, ben 30 yaşında hala markete ekmek almaya yollanıyorum, paranın üstüyle abur cubur alıyorum, babamdan gizli sigara içiyorum...