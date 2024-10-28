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FETÖ'de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet'ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık

Elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de vatansız olarak geberdi. FETÖ'nün üst takımı taht savaşına girişti. Terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümünün ardından taht kavgası hız kazanırken, örgüt içinde alttan alta devam eden kavgalar ortaya çıkmaya başladı.Himmeti zimmet edip milyon dolarları hortumlayan, Bank Asya'yı tokatlayıp borsa ve gayrimenkul zengini olan Cevdet Türkyolu'nun mal varlığı ise örgüt içindeki en büyük sorun haline geldi. Elebaşı Gülen’in ölümünün hemen öncesinde ilk kez örgüt kanallarında videolu mesaj yayınladı. Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu’nun söz konusu videoyu, son günlerde yaşanan tartışmaların önünü kesmek için hazırladığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:44 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:52
FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık

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Elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de vatansız olarak geberdi. FETÖ'nün üst takımı taht savaşına girişti. Mal varlığının büyüklüğü kavganın temel sebebi olarak kayıtlara geçti. FETÖ'nün A Takımı sıcak para akışını kontrol etme planlarına girişti.

Örgüt üst yönetimi, bulundukları ülkelerde rahat yaşamlarını sürdürmek, zenginliklerine devam etmek için toplanan yardım paralarına ihtiyaç duyarken örgüt içinde mal varlığı ile en dikkat çeken isim Uzun Cevdet lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu oldu. FETÖ'nün ABD yapılanmasını kontrol eden Mustafa Özcan ile hareket eden Türkyolu'nun mal varlığı ise oldukça çarpıcı.

ABD'deki FETÖ şebekesi: Cevdet Türkyolu (AA)ABD'deki FETÖ şebekesi: Cevdet Türkyolu (AA)

UZUN CEVDET'İN UZUN UZADIYA MAL VARLIĞI
Örgütün alt tabakasını söğüşleyip astronomik bir şekilde zenginleşen Uzun Cevdet'in lakabı gibi mal varlığı da bir hayli uzun.
Örgütün para gücünü eline almasıyla dikkatleri üzerine çeken Cevdet Türkyolu, Fetullah Gülen ölmeden önceki son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi 10 Haziran 2023'de yaklaşık 840 bin dolara satın aldı. 2003-2013 yılları arasında toplam 17 adet "tapu satış" işlemi gerçekleştiren Türkyolu, 2012 – 2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki NT şirketindeki hissesini değerinden fazla bir meblağa 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding'i zarara uğrattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarları da alıp cebine indirdi.

Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet'ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık (Takvim.com.tr)Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet'ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık (Takvim.com.tr)

FETÖ BANK ASYA'SINI BÖYLE TOKATLADI
"Hizmete çalışıyor" adı altında örgütü zarara uğratmaktan çekinmeyen Cevdet Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da büyük rol üstlendi. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Cevdet Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı, hem de parasına para kattı. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren "Amish Farmers Market LLC" adlı şirketin kurucu ortağı olan Cevdet Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullandı. 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği bilinen ve malvarlığının kaynağını ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor.

Geberen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (AA)Geberen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (AA)

GÜLEN ÖLMEDEN VİDEOLU HAZIRLIK
Fetullah Gülen'i Pensilvanya'daki kamptan kaçıran Cevdet Türkyolu, örgütün parasına çöktüğünün FETÖ içerinde yüksek sesle konuşulmasının ardından ilk kez kamera karşısına geçerek kendisini savunmaya çalışmıştı. Hayatının büyük kısmını Gülen'in yanında geçiren Türkyolu, zenginliğini ailesine bağlamaya çalışmıştı.

Türkyolu'nun örgüt kanallarında ve birçok sosyal medya platformunda para verip yayınlattığı videoyu hazırlamasının altındaki sebebin ise Gülen'in ölümünden sonra bütün dikkatlerin kendisinde olacağını bilmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Örgüt tabanından büyük tepki alan Türkyolu'nun Mustafa Özcan ve hareket ettiği ekip tarafından bu röportajla korunmaya çalıştığı öğrenildi.

İblis Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan (AA)İblis Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan (AA)

UZUN CEVDET MUSTAFA ÖZCAN EKİBİNDE
Fetullah Gülen'den sonra başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz öne çıkarken, Özcan'ın destekleyenler arasında Cevdet Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç yer alıyor. Örgütte liderliğe gelmek isteyen bir diğer isim olan Abdullah Aymaz ise örgütün Almanya ayağını yönetiyor. Aymaz'ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman yer alıyor.

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