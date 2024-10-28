FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık

Geberen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (AA)
GÜLEN ÖLMEDEN VİDEOLU HAZIRLIK
Fetullah Gülen'i Pensilvanya'daki kamptan kaçıran Cevdet Türkyolu, örgütün parasına çöktüğünün FETÖ içerinde yüksek sesle konuşulmasının ardından ilk kez kamera karşısına geçerek kendisini savunmaya çalışmıştı. Hayatının büyük kısmını Gülen'in yanında geçiren Türkyolu, zenginliğini ailesine bağlamaya çalışmıştı.
Türkyolu'nun örgüt kanallarında ve birçok sosyal medya platformunda para verip yayınlattığı videoyu hazırlamasının altındaki sebebin ise Gülen'in ölümünden sonra bütün dikkatlerin kendisinde olacağını bilmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Örgüt tabanından büyük tepki alan Türkyolu'nun Mustafa Özcan ve hareket ettiği ekip tarafından bu röportajla korunmaya çalıştığı öğrenildi.
İblis Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan (AA)
UZUN CEVDET MUSTAFA ÖZCAN EKİBİNDE
Fetullah Gülen'den sonra başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz öne çıkarken, Özcan'ın destekleyenler arasında Cevdet Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç yer alıyor. Örgütte liderliğe gelmek isteyen bir diğer isim olan Abdullah Aymaz ise örgütün Almanya ayağını yönetiyor. Aymaz'ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman yer alıyor.