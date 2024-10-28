FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık

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Elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de vatansız olarak geberdi. FETÖ'nün üst takımı taht savaşına girişti. Mal varlığının büyüklüğü kavganın temel sebebi olarak kayıtlara geçti. FETÖ'nün A Takımı sıcak para akışını kontrol etme planlarına girişti. Örgüt üst yönetimi, bulundukları ülkelerde rahat yaşamlarını sürdürmek, zenginliklerine devam etmek için toplanan yardım paralarına ihtiyaç duyarken örgüt içinde mal varlığı ile en dikkat çeken isim Uzun Cevdet lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu oldu. FETÖ'nün ABD yapılanmasını kontrol eden Mustafa Özcan ile hareket eden Türkyolu'nun mal varlığı ise oldukça çarpıcı.

ABD'deki FETÖ şebekesi: Cevdet Türkyolu (AA) UZUN CEVDET'İN UZUN UZADIYA MAL VARLIĞI

Örgütün alt tabakasını söğüşleyip astronomik bir şekilde zenginleşen Uzun Cevdet'in lakabı gibi mal varlığı da bir hayli uzun.

Örgütün para gücünü eline almasıyla dikkatleri üzerine çeken Cevdet Türkyolu, Fetullah Gülen ölmeden önceki son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi 10 Haziran 2023'de yaklaşık 840 bin dolara satın aldı. 2003-2013 yılları arasında toplam 17 adet "tapu satış" işlemi gerçekleştiren Türkyolu, 2012 – 2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki NT şirketindeki hissesini değerinden fazla bir meblağa 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding'i zarara uğrattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarları da alıp cebine indirdi.