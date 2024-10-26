Daha iyi bir dinleyici olursunuz.

Duygusal olarak kopmaya başladığınızda, daha iyi bir dinleyici olmaya başladığınızı fark edebilirsiniz, ancak bunun doğru sebepleri olmayabilir. Konuşmaya dahil olmak yerine, kendinizi ifade etme ihtiyacı hissetmediğiniz için daha fazla dinliyorsunuz.

Konuşmadan kaçınmayı tercih edersiniz, bu yüzden sadece dinlersiniz.

Her şey bir angarya gibi geliyorsa.

Bir zamanlar size keyif veren şeyler, örneğin randevu planlamak, eşiniz için küçük iyilikler yapmak veya sadece birlikte vakit geçirmek, angarya gibi gelmeye başlar. Eşiniz için bir şeyler yapmak istemek yerine, bunları zorunluluktan veya sadece çatışmadan kaçınmak için yaparsınız.

Artık kavga etmiyorsunuz.

Kavga etmemek kulağa iyi bir şey gibi gelebilir. Ama eğer artık tartışacak kadar önemsemiyorsanız, aslında bir uyarı işareti olabilir.

Kendinizi geliştirmeye takıntılı hale gelirsiniz.

Hobilere, zindeliğe veya kişisel hedeflere odaklanmaya başlarsınız, ancak partnerinizi bu aktivitelerden kasıtlı olarak dışlarsınız.

Artık bir çift olarak birlikte büyümekle ilgilenmiyorsunuz, bunun yerine kendinizi bağımsız bir şekilde geliştirmekle ilgileniyorsunuz. Kendini geliştirme konusundaki bu saplantı, partneriniz olmadan bir hayata zihinsel olarak hazırlanmanın bir yolu olabilir.

Gizlice onların ilk adımı atıp ayrılmalarını umuyorsunuz.

Partnerinizin ayrılmasını dilerken buluyorsunuz kendinizi, bunu yüksek sesle kabul etmeye hazır olmasanız bile. Karar almaktan veya sorunlarla yüzleşmekten kaçınıyorsunuz çünkü derinlerde, inisiyatif almalarını umuyorsunuz.

Bu şekilde, "kötü insan" olmak zorunda kalmazsınız. İlişkiyi sonlandırmaktan dolayı suçluluk duymaktan kaçınabilirsiniz.

Bu, duygusal olarak çoktan vazgeçtiğinizi ancak işleri kendiniz bitirme sorumluluğunu almaya hazır olmadığınızı gösteren pasif bir yaklaşımdır.

Duygusal kopukluk ilişkilerde sessizce büyüyebilir, ancak bazen daha derin ve daha toksik bir şeyin işaretidir. Eğer kopukluğun ince belirtilerini fark ettiyseniz, bunların sadece zorlu dönemler mi yoksa daha zararlı bir şey mi olduğunu araştırmaya değer olabilir. Bu makalede , bu ince değişimlerin daha büyük bir toksik örüntünün parçası olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak içgörüler bulacaksınız.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de bir aile, evlerindeki akıllı güvenlik sisteminin yanlışlıkla aktif hale gelmesiyle evlerinde mahsur kaldı. Kapılar kilitlendi, ışıklar söndü ve aile evden çıkamadı.

Akıllı cihazın yazılımındaki bir hata yüzünden ev kilitli kaldı ve teknisyenler gelene kadar saatlerce beklediler.

Olayın tuhaflığı, teknolojik evlerin bazen insanları çaresiz bırakabileceğini düşündürdü.



TESPİTLİ YORUM

@ordekseviyorum Şimdiden mont giyersem kar yağdığında ne giyicem soğukları başlamış



GÜLÜ YORUM

@alicanteee Az önce geri geri yanaşan adama abi bagaj kapağının düğmesi açık kalmış dedim "kardeş geri vitese takınca o otomatik açılıyor altından geri vites kamerası çıkıyor yine de sağol" dedi. Abi biraz insafın varsa bu olayı çevrene anlatırken cümleye "Ya malın biri" diye giriş yapmazsın



ALKIŞLI YORUM

@tubaozmrkpc Komşu kaloriferleri yak da azıcık ısınalım be kanka