EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin

TEMMUZ'DA YÜZDE 25 ARTTI Geçtiğimiz Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73 artış yapılmıştı. En düşük emekli aylığı ödemesi de aynı dönemde yüzde 25 artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor.

GÖZLER KASIM VERİSİNDE Ocak ayında yapılacak taban aylık artışının enflasyon zammıyla aynı seviyede olması bekleniyor. Şu ana kadar Ocak zammının oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 3'ü belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. 4 Kasım Pazartesi günü de Ekim enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.

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NE KADAR BEKLENİYOR?

Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminleri ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 14.60-yüzde 16.43 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödemenin 14 bin lirayı aşması söz konusu olacak. En düşük ödeme yüzde 13.44 artış yapılırsa 14 bin 180 liraya, yüzde 16.43 zam olması halinde 14 bin 554 liraya yükselecek. Zam oranı daha yüksek tutulup 15 bin lira seviyeleri de görülebilecek.