EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin

Emekliler Ocak zammını merakla beklenirken, gözler bir yandan da taban aylığa çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak bu artış kök aylıklara yansıtılacak.
Emekliler Ocak zammını merakla beklenirken, gözler bir yandan da taban aylığa çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak bu artış kök aylıklara yansıtılacak.
Eğer taban aylıkla bir değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle Ocak zammının belli olmasının ardından taban aylık konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.
CEVDET YILMAZ NE DEDİ?
Hatta bu konuda sinyali geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçede ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını belirterek, "Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bununla ilgili konuşmalar mutlaka olacaktır" ifadesini kullandı.
TEMMUZ'DA YÜZDE 25 ARTTI
Geçtiğimiz Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73 artış yapılmıştı. En düşük emekli aylığı ödemesi de aynı dönemde yüzde 25 artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor.
GÖZLER KASIM VERİSİNDE
Ocak ayında yapılacak taban aylık artışının enflasyon zammıyla aynı seviyede olması bekleniyor. Şu ana kadar Ocak zammının oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 3'ü belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. 4 Kasım Pazartesi günü de Ekim enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.
NE KADAR BEKLENİYOR?
Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminleri ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 14.60-yüzde 16.43 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödemenin 14 bin lirayı aşması söz konusu olacak. En düşük ödeme yüzde 13.44 artış yapılırsa 14 bin 180 liraya, yüzde 16.43 zam olması halinde 14 bin 554 liraya yükselecek. Zam oranı daha yüksek tutulup 15 bin lira seviyeleri de görülebilecek.
İŞTE 4 ANKET 4 TAHMİN
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 44.11
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 15.53
Taban aylık: 14.441 TL
AA FİNANS ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 43.23
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 14.83
Taban aylık: 14.354 TL
REUTERS ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 42.95
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 14.60
Taban aylık: 14.325 TL
FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 45.24
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 16.43
Taban aylık: 14.554 TL
NASIL UYGULANACAK?
Yeni taban aylıkla ilgili kararın Ocak ayı başında zam oranının belli olmasından sonra verilmesi bekleniyor. Artış yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Bu nedenle bir yasa teklifi hazırlanarak Meclis'e sunulacak. Yasanın ardından da düzenleme aynı ay maaşlara yansıyacak. Önce kök aylık ve ek ödeme yeni zam oranıyla hesaplanacak. Elde edilen tutar yeni taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para artmış olacak.