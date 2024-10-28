PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak’taki enflasyon zammı merakla beklenirken, bu artışın taban aylığa da yansıtılması gündemde. Peki emeklilerde en düşük maaş ödemesi ne kadar olabilir? İşte emekli maaşına 4 anket 4 tahmin...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:51 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:30
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekliler Ocak zammını merakla beklenirken, gözler bir yandan da taban aylığa çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak bu artış kök aylıklara yansıtılacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Eğer taban aylıkla bir değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle Ocak zammının belli olmasının ardından taban aylık konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

CEVDET YILMAZ NE DEDİ?
Hatta bu konuda sinyali geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçede ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını belirterek, "Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bununla ilgili konuşmalar mutlaka olacaktır" ifadesini kullandı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

TEMMUZ'DA YÜZDE 25 ARTTI
Geçtiğimiz Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73 artış yapılmıştı. En düşük emekli aylığı ödemesi de aynı dönemde yüzde 25 artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÖZLER KASIM VERİSİNDE
Ocak ayında yapılacak taban aylık artışının enflasyon zammıyla aynı seviyede olması bekleniyor. Şu ana kadar Ocak zammının oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 3'ü belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. 4 Kasım Pazartesi günü de Ekim enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

NE KADAR BEKLENİYOR?
Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminleri ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 14.60-yüzde 16.43 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödemenin 14 bin lirayı aşması söz konusu olacak. En düşük ödeme yüzde 13.44 artış yapılırsa 14 bin 180 liraya, yüzde 16.43 zam olması halinde 14 bin 554 liraya yükselecek. Zam oranı daha yüksek tutulup 15 bin lira seviyeleri de görülebilecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İŞTE 4 ANKET 4 TAHMİN

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 44.11
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 15.53
Taban aylık: 14.441 TL

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AA FİNANS ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 43.23
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 14.83
Taban aylık: 14.354 TL

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

REUTERS ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 42.95
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 14.60
Taban aylık: 14.325 TL

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİ
2024 yılı TÜFE tahmini: % 45.24
6 aylık TÜFE tahmini (zam oranı): % 16.43
Taban aylık: 14.554 TL

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

NASIL UYGULANACAK?
Yeni taban aylıkla ilgili kararın Ocak ayı başında zam oranının belli olmasından sonra verilmesi bekleniyor. Artış yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Bu nedenle bir yasa teklifi hazırlanarak Meclis'e sunulacak. Yasanın ardından da düzenleme aynı ay maaşlara yansıyacak. Önce kök aylık ve ek ödeme yeni zam oranıyla hesaplanacak. Elde edilen tutar yeni taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para artmış olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
Novakid
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’dan dikkat çeken hareket! Önce peş peşe paylaştı 45 dakika sonra sildi
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
TUSAŞ’taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya’dayken bu saldırının olması tesadüf değil
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu
Türkiye’den oyun değiştirici hamle! Oruç Reis’in Somali çıkarmasının perde arkası... Okyanusta gaz karada petrol operasyonu
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İran’dan misilleme açıklaması | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
Taksitli ödemelere 7 bin lira ayarı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu
MOSSAD’ın kalbine giren ’Nasrallah’ kamyonu! Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi... Hamas’tan ’takdir ediyoruz’ açıklaması
HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul’u gün verip uyardı! Yeni harita yayımlandı! Bugün hava nasıl?
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem! 6 saatte 20 artçı meydana geldi
Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?
SON DAKİKA