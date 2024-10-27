GENÇLİK DÖNEMİNDEKİ KADINLAR:

18 yaşında: Yaşıtım olan erkeklerle çıkmam, onlar parasız. Benden büyük erkeklerden hoşlanıyorum.

21 yaşında: Evlenmek istemiyorum.

22 yaşında:: Hiçbir erkeğe boyun eğmem.

24 yaşında: Parasız adam punani'yi hak etmiyor.

25 yaşında: Ben hiçbir şeyim...

26 yaşında: Ben güçlü, bağımsız bir kadınım.

TEHLİKE BÖLGESİNDEKİ KADIN:

27 yaşında: Kariyerime odaklanıyorum.

Bir ilişkiyle ilgilenmiyorum, beni geride tutacak.

28 yaşında: Erkekler güçlü ve bağımsız bir kadından korkarlar.

29 yaşında: Belki gelecekte evlenebilirim.

30 yaşında: Bugün taahhütte bulunmak istemiyorum.

31 yaşında: Bir gün aile kurmak istiyorum.

DUVARA ULAŞAN KADINLAR:

32 yaşında: Evlenmek, aile kurmak ve erkeğime boyun eğmek istiyorum.

33 yaşında: Bir adamın nasıl göründüğü veya ne kadar parası olduğu önemli değil, yeter ki bana iyi davransın.

34 yaşında: İyi adamlar nerede?

35 yaşında:: Sadece gerçek bir erkek, kendisinin olmayan bir çocuğu yetiştirir.

37 yaşında: (Depresyondan muzdarip ve antidepresanlarla yaşıyor)...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kenya'da bir hastanede, beyin ameliyatı için yanlış bir hastanın operasyona alındığı ortaya çıktı.

Aslında başka bir hastanın beynindeki pıhtı alınacaktı, ancak isimlerin karışması sonucu sağlıklı biri ameliyata alındı. Neyse ki ameliyat sırasında hata fark edildi ve hastanın sağlığı tehlikeye girmedi, ancak olay uluslararası medyada geniş yankı buldu.



TESPİTLİ YORUM

Oğlan İngilizce renkleri öğrenmiş, birazını da uyduruyor.

Babaannesi soruyor "Bu ney", "Mavi blue, sarı" diye sallıyor.

"Beyaz nayt, siyah" sallıyor.

Annem "Aferin baksanıza hepsini öğrenmiş" diyor.

Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir.



GÜLÜ YORUM

@kanjiwatanabee Artık hayatta şaşıracağım bir şey kalmadı derken, eczaneye biri girip "Si vitamini var mı?" diye sordu. Ben dahil herkes 'yeni mi çıktı bu vitamin?' diye düşünürken, eczacı C vitaminini verdi İngiltere prensine...



ALKIŞLI YORUM

@ellajuliiia Terapiden önce: Kendimi bir çöp gibi hissediyorum.

Terapiden sonra:

Ben çok değerli bir çöpüm.