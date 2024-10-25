Adam, bir gün bir kıza aşık olmuş. Evlenmeleri kesinleştiğinde, "Karım benim bu halime katlanamaz" diyerek fasulye yemekten vazgeçmiş.

Evlendikten birkaç ay sonra işten eve gelirken yolda arabası arızalanmış. Evi arayıp, yürümek zorunda olduğunu ve geç gelebileceğini söyleyip telefonu kapatmış.

Yolun üzerinde bulunan bir kafenin yanından geçerken fırında fasulye kokusu etrafını sarmış.

Yolunun uzun olduğunu ve fasulye yese bile etkisinin eve varıncaya kadar geçeceğini düşünmüş. İçeri girmiş ve 3 büyük porsiyon fasulye yemiş.

Tüm yol boyunca "pit-put" ata ata eve gitmiş. Karısı onu kapıda karşılamış ve heyecanla "Sevgilim sana akşam yemeği için en güzel sürprizi hazırladım" demiş ve gözlerini bağlamış. Adamı masanın başına oturtup bandı açmaması için söz almış. Bu sırada adam içinden bir tane daha geldiğini fark etmiş. Tam karısı gözündeki bandı çıkaracakmış ki telefon çalmış.

Kadın gidip telefona bakmış.

Karısı gittiği için adam "Fırsat bu fırsat" deyip ağırlığını bir bacağına verip salmış.

Sadece gürültülü çıktığı ile kalmamış, bozuk yumurta gibi de kokmuş. Adam bir süre nefes alma zorluğu çekmiş ve etrafındaki havayı dağıtmak için peçeteyi kullanmış.

Tam rahatladım derken yeni bir tane daha gelmiş.

Ayağını kaldırıp 'rriiiipppp' diye salmış. Bu seferki hakikaten kocaman bir şeymiş.

Camlar zıngırdayıp, masadaki tabaklar yerinden oynamış ve bir dakika sonra masadaki çiçekler solmuş. Karısının hala telefonla konuşup konuşmadığına kulak kabartmış ve söz verdiği üzere gözündeki bandı hiç çıkarmamış.

Neyse ki karısı konuşmaya devam ediyormuş. Adam 10 dakika boyunca hep böyle salıp peçeteyle kokuyu uzaklaştırmış.

Telefondaki "byebye" lardan konuşmanın bitmeye yakın olduğunu anlayınca peçeteyi düzgün bir şekilde dürüp kucağına bırakmış ve ellerini üzerine koymuş. Karısı geri döndüğünde tam bir masumiyet tablosu çizip, memnun bir şekilde gülümsüyormuş.

Karısı uzun konuşmadan ötürü özür dilemiş ve gözündeki bandı açıp açmadığını sormuş. Açmadığına dair söz alınca "Sürpriz" diye haykırmış ve adamın gözlerini açmış. Adam dehşetle doğum günü partisi için masanın etrafına oturmuş olan 12 kişiyi görmüş!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir adam, bisikletle yol alırken yolda bir tavukla karşılaştı. Tavuk, hızla koşmaya başlayınca adam, komik bir şekilde "yarışı kaybetmemek" için hızını arttırdı. Sosyal medyada viral olan videoda tavuk, bisiklet sürücüsünü geçerek "yarışı kazandı"



TESPİTLİ YORUM

@bilaltekinture Bir insanın Antep fıstığı yerken ağırlığını koruma şansı yok. Dilinle lıbılıbıb iç fistığı almak durumunda kalıyorsun.

Neşeli kel çerezi tam.



GÜLÜ YORUM

@niyananim Vedat Milor Avusturya'da bir aşçıyla Japon mutfağını İngilizce tartışıyor. Ben bizim sokaktaki dürümcüye maydanoz koyma diyorum anlamıyo...



ALKIŞLI YORUM

@lolmilitan 'Sorma ne haldeyim' dedikten sonra çaktırmadan 'kederde ve yangınlarda' olduğunu söyleyen Zeki Müren çakallığı...