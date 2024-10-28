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Ballon d’Or 2024 kim kazandı? 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or ilk 20 sıralaması! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...

2024 Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu ve bu yıl ödüle aday gösterilen Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 20. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Türk futbolu adına tarihi bir dönüm noktası olan bu gelişme, 21 yıl aradan sonra bir Türk oyuncunun Ballon d'Or ödülüne aday gösterilmesiyle geldi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:05 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:16
Ballon d’Or 2024 kim kazandı? 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or ilk 20 sıralaması! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini buldu. İşte detaylar..

Türk futbolunun gururu Hakan Çalhanoğlu

France Football dergisi tarafından 1956 yılından beri düzenlenen Ballon d'Or ödüllerine aday gösterilen Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. İtalya Serie A'da mücadele eden Çalhanoğlu'nun bu ödüle aday gösterilmesi, futbol kariyerindeki önemli bir kilometre taşı olarak dikkat çekti.

Çalhanoğlu, aday gösterilen ilk Türk futbolcu olmasa da bu başarıyla futbol tarihimize geçen isimler arasında yer aldı. Daha önce Metin Oktay, Tanju Çolak, Yıldıray Baştürk ve Hasan Şaş gibi isimler de Ballon d'Or adaylığına layık görülmüştü.

Vinicius Junior zirvede yer aldı

Bu yılki ödül töreninde en büyük ilgi Real Madrid cephesine odaklandı. Rodri'nin ödülü kazanacağı yönünde söylentiler çıkmasına rağmen Ballon d'Or'un sahibi, Real Madrid'in genç yeteneği Vinicius Junior oldu. Vinicius'un kazanması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, bu gelişme Real Madrid adına da büyük bir başarı olarak yorumlandı.

Ballon d'Or sıralamasında Vinicius Junior birinci olurken, Rodri ikinci, Jude Bellingham ise üçüncü sırada yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun 20. sıradaki yeri, Türk futbolunun uluslararası platformlardaki gücünü bir kez daha gösterdi.

2024 Ballon d'Or sıralaması – İlk 10

Vinicius Junior

Rodri

Jude Bellingham

Dani Carvajal

Erling Haaland

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Lamine Yamal

Toni Kroos

Harry Kane

Hakan Çalhanoğlu

Hakan ÇalhanoğluHakan Çalhanoğlu

Kopa Trophy adayları
Bu yıl Kopa Trophy için aday gösterilen isimler arasında öne çıkan genç yetenekler şunlar:

Pau Cubarsi – Barcelona

Alejandro Garnacho – Manchester United

Karim Konate – Salzburg

Kobbie Mainoo – Manchester United

Mathys Tel – Bayern Münih

Lamine Yamal – Barcelona

Zaire Emery – Paris Saint-Germain

Arda GülerArda Güler

2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan Çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo

Joao Neves – Paris Saint-Germain

Savinho – Manchester City

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