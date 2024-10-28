Ballon d’Or 2024 kim kazandı? 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or ilk 20 sıralaması! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini buldu. İşte detaylar..

Türk futbolunun gururu Hakan Çalhanoğlu

France Football dergisi tarafından 1956 yılından beri düzenlenen Ballon d'Or ödüllerine aday gösterilen Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. İtalya Serie A'da mücadele eden Çalhanoğlu'nun bu ödüle aday gösterilmesi, futbol kariyerindeki önemli bir kilometre taşı olarak dikkat çekti.

Çalhanoğlu, aday gösterilen ilk Türk futbolcu olmasa da bu başarıyla futbol tarihimize geçen isimler arasında yer aldı. Daha önce Metin Oktay, Tanju Çolak, Yıldıray Baştürk ve Hasan Şaş gibi isimler de Ballon d'Or adaylığına layık görülmüştü.