Ballon d’Or 2024 kim kazandı? 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or ilk 20 sıralaması! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini buldu. İşte detaylar..
Futbolseverlerin heyecanla beklediği ödül töreninde, hem bireysel hem de genç yeteneklere verilen ödüller, Paris'teki bu görkemli organizasyonla sahiplerini buldu. İşte detaylar..
France Football dergisi tarafından 1956 yılından beri düzenlenen Ballon d'Or ödüllerine aday gösterilen Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. İtalya Serie A'da mücadele eden Çalhanoğlu'nun bu ödüle aday gösterilmesi, futbol kariyerindeki önemli bir kilometre taşı olarak dikkat çekti.
Çalhanoğlu, aday gösterilen ilk Türk futbolcu olmasa da bu başarıyla futbol tarihimize geçen isimler arasında yer aldı. Daha önce Metin Oktay, Tanju Çolak, Yıldıray Baştürk ve Hasan Şaş gibi isimler de Ballon d'Or adaylığına layık görülmüştü.
Bu yılki ödül töreninde en büyük ilgi Real Madrid cephesine odaklandı. Rodri'nin ödülü kazanacağı yönünde söylentiler çıkmasına rağmen Ballon d'Or'un sahibi, Real Madrid'in genç yeteneği Vinicius Junior oldu. Vinicius'un kazanması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, bu gelişme Real Madrid adına da büyük bir başarı olarak yorumlandı.
Ballon d'Or sıralamasında Vinicius Junior birinci olurken, Rodri ikinci, Jude Bellingham ise üçüncü sırada yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun 20. sıradaki yeri, Türk futbolunun uluslararası platformlardaki gücünü bir kez daha gösterdi.
Vinicius Junior
Rodri
Jude Bellingham
Dani Carvajal
Erling Haaland
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Lamine Yamal
Toni Kroos
Harry Kane
Hakan Çalhanoğlu
Kopa Trophy adayları
Bu yıl Kopa Trophy için aday gösterilen isimler arasında öne çıkan genç yetenekler şunlar:
Pau Cubarsi – Barcelona
Alejandro Garnacho – Manchester United
Karim Konate – Salzburg
Kobbie Mainoo – Manchester United
Mathys Tel – Bayern Münih
Lamine Yamal – Barcelona
Zaire Emery – Paris Saint-Germain
2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
Hakan Çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo
Joao Neves – Paris Saint-Germain
Savinho – Manchester City