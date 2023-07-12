Erkekler aranmadıkları zaman ne düşünür-2

İLGİ göstermen için yanıp tutuşacaktır:

Birkaç hafta sonra, senden bir tür kabul ya da onay bekleyecektir. Şimdiye kadar seninle iletişim kurmadıysa artık sana mesaj atmaya ya da sosyal medyadan iletişim kurmaya başlayacaktır.

Onunla iletişim kurarsan karşılık vereceğin umuduyla aşırı hevesli davranacaktır.

"SIFIR iletişim" yönteminin işe yaradığına dair işaretler gösterecektir:

Birkaç hafta sonra, o kadar "soğukkanlı" olamayacaktır.

Sessizlik politikasının işe yaradığının en büyük ve en bariz işareti, onun seninle iletişim kurmaya çalışmasıdır. Bu, basit bir "Selam" mesajı olabilir ya da doğrudan barışmayı bile teklif edebilir. "Sıfır iletişim" döneminde eski sevgilinin seni özlediğine dair diğer işaretler şunlar olabilir:

- Ortak arkadaşlarınıza seni soruyor (ya da onlara seni özlediğini söylüyor).

- Sosyal medyanda aşırı aktif ve seni yakından takip ediyor.

- (Eğer bağlantıdaysanız) Mesajlarına karşı çok daha hevesli.

- Görünüşünde ani değişiklikler ya da iyileştirmeler yapıyor.

- Hayat tarzıyla ilgili, spor salonuna çok daha sık gitmek gibi ani değişiklikler yapıyor.

SENİ ne kadar çok özlediğini görecek:

Kendi duygularını fark ettiğinde seninle barışmak isteyebilir. Duygularının farkına varması genellikle ayrılıktan birkaç hafta, hatta aylar sonra bile olabilir. Seni hayatında ne kadar çok istediğini ya da senin başka birisiyle birlikte olma fikrine katlanamadığını fark edecektir.

BARIŞMAK istiyorsa şunları yapabilir:

- Doğrudan ilişkiye yeniden başlamayı teklif edebilir.

- Değiştiğini söyleyebilir.

- İşlerin bu kez farklı olacağını düşündüğünü söyleyebilir.

- Sana geri dönmen için yalvarabilir.

- Şimdiye kadar yapmadıysa seninle ilk kez temasa geçen o olabilir.

SENİ sonsuza dek kaybettiği düşüncesi onu dehşete düşürecektir:

Aradan haftalar geçmesine rağmen senden ses çıkmayınca seni kaybettiğini düşünerek paniklemeye başlayabilir. Sürekli olarak onunla konuşacağını umut ediyordur ama artık bir şeyler yapmazsa kalıcı olarak eski bir sevgili olacağını fark eder. Derinlemesine düşünecek ve seni geri istiyorsa seni tekrar kazanmak için bir plan yapacaktır.

SADECE kendini düşünüyor olabilir:

Narsist biriyse büyük ihtimalle seni pek düşünmeyecektir. Muhtemelen senin neler hissettiğini merak etmeyecek, onun yerine sadece kaybedenin sen olduğunu ya da nasıl yeni bir kız arkadaş bulacağını düşünecektir.

Ne yazık ki "sıfır iletişim" yöntemi her erkeğin tavrını değiştirmesini sağlamaz.

SONUNDA durumu kabullenecektir:

30 gün ya da daha fazla geçince ilişkinin bittiği gerçeğini kabullenecektir. "Sıfır iletişim" döneminin bu son aşamasında eskisi kadar sık (ya da hiç) bağlantı kurmayacaktır, sosyal medya aktiviteleri azalacaktır ve artık "kazara" seninle rastlaşmaya çalışmayacaktır. İlişkide bir belirsizlik kalmamıştır. Artık eski sevgili oldunuz.

wikihow.com.tr



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ÇATALLARIN bir zamanlar "dine aykırı" bir alet olarak görüldüğünü hiç duymuş muydunuz?

Bunun sebebi ise çatalların Tanrı'nın yarattığı eller yerine kullanılmasının bir nevi hakaret olarak görülmesiydi.



TESPİTLİ YORUM

@moonspiriitt KIMSE kilolu birinin yüzüne "Kilo ver ayı gibisin" diyemiyor ama zayıf birini görünce "Kilo al, kötü görünüyorsun" demekte sakınca görmüyor neden?



GÜLÜ YORUM

@asyatekesin SULTANAHMET'TEYİM, bayılmışım.

Tepemde bir sürü insan, turist sanmışlar İngilizce konuşuyorlar.

Ben de onlar turist diye İngilizce konuşuyorum.

Bir ara biri diğerine dönüp Türkçe "Elin ecnebisi bizim memlekette gezmekten bayılıyor görüyon mu" dedi.

"Abi" dedim, "Ne ecnebisi"...