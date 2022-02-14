İş başvuru sözlüğü

STRESLE nasıl başa çıkacağımı bilirim.

GENELDE Prozac kullanırım. Eğer bulamazsam sigara ve kahve de işimi görür...

GÜÇLÜ iletişim ve organizasyonel becerilerime dayanan bir iş arıyorum.

ÇOK fazla konuşurum ve insanlara ne yapmaları gerektiğini söylemek isterim.

HER çeşit ofis organizasyonuna kolayca uyum sağlayabilirim.

MICROSOFT Office kullanmayı bilirim...

ESKİ iş deneyimlerimi şöyle sıralayabilirim:

UMARIM sakız sattığım günleri sormazsınız...

İŞİME ciddiyetle yaklaşırım.

HATALARIM için başkalarını suçlarım...

MİZAH anlayışım güçlüdür.

BİR sürü eski, aptalca fıkra bilirim ve bunları anlatmasını da beceremem.

ŞİRKETİN uygun gördüğü herhangi bir yerde çalışabilirim.

BU berbat kasaba haricinde!

OLAĞANÜSTÜ profesyonel meziyetlerim vardır.

CEBİMDE bir elektronik ajanda taşıyorum.

GEÇMİŞ tecrübelerim sizin beklentilerinizi karşılıyor.

MUHTEMELEN daha tecrübeli birini arıyorsunuz.

BEN kolay uyum sağlarım.

ÇOK iş değiştirdim.

HAREKETLİ iş yapmayı severim.

BENİ masamda bulamazsanız merak etmeyin!

İYİ bir eğitim geçmişim var.

LİSEDEN kovulmuştum!

İŞ arkadaşlarımla uyumluyumdur.

SARKINTILIKTAN hapis yatmıştım!

AYIRDIĞINIZ zaman ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler.

LÜTFEN, beni hemen fırlatıp atmayın!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyanın en mutlu ülkeleri ayrıca en çok antidepresan kullanan ülkeleridir.



TESPİTLİ YORUM

Ev telefonundan arayıp "Nerdesin?" diye soran insan ile uyurken "Uyuyor musun?" diye soranı evlendirdik, mutlu oldular hatta çocukları oldu. O da eve gelen kişiye "Geldin mi?" diye soruyor.





NE KADAR OLDU?

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde düzenlenen operasyonda polisleri fark eden bir şüpheli yüzünü kıbleye dönerek namaza başlayalı

6 YIL OLDU.



ALKIŞLIYORUM

GELİNİNİN kendisine "Anne" demeyip, sürekli "Haydi çarşıya çıkalım", "Haydi kalkalım artık", "Haydi yemek hazır" diyerek seslenmelerinden dolayı, ismini "Heidi" olarak değiştirmek isteyen bir kayınvalide tanıyorum...