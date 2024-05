PRATİK zekanız daha da gelişir. Uğraşmak istemediğiniz için kolay çözümler bulabilisiniz. Genelde bu çözümler kolay olsa da kimsenin aklına gelmez.

Yeter ki çok yorulmayın.

BOŞUNA yorulmazsınız.

Zaten fiziksel olarak da çok bir şey yapmıyorsunuz. Neden kendinizi yorasınız ki...

GEREKSİZ işlerle uğraşmazsınız. Hayati önem taşıyan işler dışında kalan her şey önemsiz zaten. Yapmaya gerek yok.

GELİŞMİŞ pratik zekanız sayesinde zor durumlardan daha kolay çıkarsınız. Zor durumlarla hep uğraşmayın diye oluyor hep bunlar. Rivayete göre, Bill Gates bir röportajında 'Her zaman en tembel insanları işe alırım çünkü tembeller çok karışık işleri bile en kısa yoldan yaparlar' demiş.

TEMBEL insanlar çok daha yaratıcı olurlar. İnsanın hayatını kolaylaştıran icatların arkasına bir bakın hep tembel insanlar var.

Zaten tekerlek yürümemek için, kalorifer sobaya odun atmamak için, uzaktan kumanda da televizyona gitmemek için yapılmadı mı...

TEMBELSEN zeki olduğun bir gerçek. Çünkü bu tembellikle bu kadar zaman yaşaman bile büyük başarı.

TÜM imkanları çok daha fazla kullanırsınız. Özellikle de teknolojik imkanları.

ERTELEMEK, tembelliğin bir numaralı kuralı. Zaten sizin ertelediğiniz bu işlerin çoğu, size ihtiyaç duymadan hallolacak. Boşuna baştan uğraşıp yorulmanıza gerek yok.

ZATEN bu ertelemede bu kadar rahat olmanızın sebebi tembel olduğunuz kadar da planlı olmanız. Bütün yapmanız gereken işlerin son tarihini planladığınız için ne kadar ertelerseniz erteleyin sonunda sıkışmazsınız.

TEMBEL olduğunuza göre işlerinizin hepsini en kısa yoldan yapmak istersiniz.

Gerçi bazen güzel sonuçlanmayabilir.

HERKESİN çözümlerinin yanında sizin daha pratik, daha kolay bir fikriniz var. Varolan çözümleri kabullenmek yerine tembelliğiniz sayesinde yeni çözümler bulabilirsiniz.

SİSTEMİN size dayattığı şeyleri kabullenmezsiniz.

Evet, belki karşı da çıkmazsınız.

Ne de olsa, karşı çıkmaya bile üşeneceksiniz.

MALUM işlerinizi birilerine yaptırmak için binlerce insan tanıyorsunuz. Evet her gördüğünüzde selam vermeye üşenebilirsiniz ama unutmayın yine işiniz düşebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

KURŞUN geçirmez yelek aslında ABD'li bir pizza teslimatçısı iş sırasında iki kez vurulduktan sonra icat edildi.

1949 yılında bir ayı ile bir adam arasında resmi bir boks maçı yapıldı. Ayı maçı kazandı.

SATRANÇTA her taraf için ilk dört hamleyi oynamanın tam 318.979.564.000 olası yolu vardır.

İSKOÇYA'DA

"kar" için 421 kelime vardır.

(fefle, flinkinkin vb. gibi)



TESPİTLİ YORUM

@neslikatun01 Ben 18 yaşındayken 29 yaşındakiler hep evliydi.

Şimdi 29 yaşındayım 18 yaşındakiler hep evli. Bu işte bir terslik var.



GÜLÜ YORUM

@meltemcilik Ablam oğlunun her yaramazlığında modern anne olarak uzunca konuşuyo... Çocuk o kadar bıktı ki geçen "Anne nolur beni döv daha fazla konuşma" diyor...



DEEPNOT

"Dizilerde sigaraya içkiye özendirmek yasak ama baldıza yengeye özendirmek serbest."