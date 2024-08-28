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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 28 Ağustos 2024

Yurdum pazarcısı

ACI biber arayan şahıs pazarcıya sorar;
- Bunlar acı mı??
Pazarcı:
- Yok yok bunlar tatlı.
- Hımm. Ya ben acı istiyordum...
Pazarcı:
- Ya abla ben tatlı derim sen acı dersin. Sana bana göre değişir be abla. Al sen al bunu. Dolduruyorum kaç kilo.
- Yok yok istemiyorum.
Pazarcı:
- Ya bir tat. Hadi tat abla be ölür müsün?
- Yok iyi günler...
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- Ne kadar bu elmalar?
- Abla kilosu 1.25 lira.
- Ver o zaman bir iki kilo.
- Abla düz olsun 5 kilo yapayım 5 liraya.
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"Bugün kaynanamın ölüm yıl dönümü! Her şey yarı fiyatına! Kaçırma vatandaş üzülürsün."
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Karşı tezgaha bakarak söylenir; "Ağlama çocuk sen de satarsın.
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Arabistan'dan gelen iki devenin kıç kıça çekip de koparamadığı donnnnnnn lastiğiii 1 milyon efenim biyruuuuuuuunnn.
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Harcayın kocanızın parasını. Acımayın el oğluna!
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Param osssa da ben assaam.
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Mevsimin son incirlerine dair, pazarcının şahısa tavsiyesi; hem ye hem helalleş. Klasiklerden bir tanesi ise "Tarkan bile burdan aldı, 20 lira borcu kaldı" tarzındadır.
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- Hormonlu diil di mi bunlar?
- Kalbimi kırarsın...
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- Gözüme bakma, üzüme bak abla!
- Aa, deli mi ne..?
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Aycan, Nurcan, Bircan işte geldi badici amcannn...
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- Bu domates az önce ikinci kattan düştü, hala taş gibi.
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- Yemezsen baklayı, atamazsın taklayı..
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Çayyaaa, çorbayaaa, hasttayaa, salataya, turşuya, balığa limoooooonnn...
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Gülben Ergen de burdan aldı, parası yetmedi 1 lira da borç taktııı...

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Bilim insanları Shakespeare'in esrar içip içmediğini tespit etmek için cesedin çıkarılıp incelenmesini talep eden belgeler sundular.
Kuzey Kore'de mavi kot pantolon giymek Amerikan emperyalizminin bir göstergesi olduğu gerekçesiyle yasaklandı.
İngiltere'deki boşanma davalarının 1/3'ünde 'Facebook' kelimesi geçiyor.
Alışveriş arabaları, çoğu tuvaletten daha fazla tükürük, dışkı ve bakteri içeriyor.

TESPİTLİ YORUM
@HatemBenArdaa Generallerin ad soyadları çok garip değil mi!
Hani bildiğin general olsun diye koyulmuş bir isim. Sanki bu dünyaya o isim için gelmişler!
Mesela Kenan Evren diye fabrika işçisi olur mu? Ya da manav...

GÜLÜ YORUM
@yyapri Otobüste bir amca 10 TL'yi katladı, ucunu sivrileştip kürdan gibi dişlerinin arasını temizledi, hala şoktayım.
TL'nin değer kaybını hiç bu kadar derinden hissetmemiştim.

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