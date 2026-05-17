Pazar sabahının köründe işe gitmek içen otobüse bindim. Otobüste ygs'ye girecek öğrencilerle yolculuk etmek zorunda kaldım. Otobüs tıkış tıkıştı, trafik vardı vs. oraları geçiyorum. Duyduğum konuşmalar, çocukların zombiyi andıran sapsarı yüzlerinin aldığı şekil, otobüsün içine sinen aşırı heyecan benim içimi acıtmaya yetti.



Hepsinin suratlarında "Lan ne olacak acaba, ya kazanamazsam" endişesi vardı. Bir anda hani başınıza gelir mi bilmiyorum ilginç detaylara takılırsınız. Sanki rahatsız edici bir şey gibidir ama sizin kulağınızda sesler bir ritm ve şarkıya dönüşür.

O gün her şey şarkı gibi gelmeye başladı. Bir kız olduğu yerde titriyor, elindeki pet şişedeki su "Şıkır şıkır" ederken, bir tane çocuk çikolatalı gofretinden "Kırtt kırttt" yiyordu. Bir kadın kızına sakin ol kızım sakin ol diyor fakat kendi endişesi daha fazla görünüyordu.







Otobüsün tıslamasıyla kornası korna sesi, bir çocuk ayaklarını heyecandan yere "Tık tık" vuruyor. "Geç kalacağız baba trafiğe bak" diyordu.

Şıkır şıkır, kırtt kırtt, Sakin ol kızım sakin ol Tıs tısss bip bipp Tık tık tık baba geç kaldık. Bildiğiniz rap şarkısı çıkarmıştım. Bir de sınavdan çıkanlar replikler hep aynıdır.



İyi geçti. (Gerçekten de iyi geçirmişlerdir.)

Soğuk su var mı? (İçi yanmış garibanın)

İyi ki çalışmamışım.

(Çalışmayanın duası)

Önemli olan katılmaktı. (Yarışmaya kendini denemek için girenler gibi. Çalışmamış.)

Zaman yetmedi.

Sınav nasıl geçti?

-Hıııı sınavmııı.

-Vah yavrummm. Gitti çocuk.

Dağarcığın da bulunan bütün küfürleri söylerler.

Sınav hakkında bana soru sormayın artık yaptık bitti. Sonucunu öğrenirsiniz.





LÜZUMSUZ BİLGİLER



Japonya'da 65 yaş üstü insanlar hapishane nüfusunun çeyreğini oluştururlar. Bunun nedeni hiçbir şey ödemeden yaşayabilmek için küçük suçlar işleyerek hapse girmeleridir.



TESPİTLİ YORUM



Eğer bir kızın fotoğrafIarı beIden yukarı ise kısa boyIu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözIeri görünüyorsa kaçın.







NE KADAR OLDU?



Zonguldak'ta bir seyyar satıcı, üzerine 8 zabıta saldırınca hepsini yaralayalı 9 YIL OLDU.

