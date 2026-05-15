Motor kullanan insanın motoru övmesi bir yerden sonra normal sohbeti ele geçiriyor.

Adamın hayatında başka hiçbir olay olmamış gibi davranıyor.

Yeni işe mi girdin?

"Abi motorla git gel acayip keyifli oluyor." Evlenmişsin?

"Eşin arkaya oturuyor mu bari?" Çocuk doğmuş… "Abi bebek olunca motor zor tabii." Motorcuların en büyük özelliği, her şeyi "özgürlük" kelimesine bağlamalarıdır.

Sanki Mad Max evreninden kaçıp gelmişler.

"Araba insanı kapatıyor abi…" Tamam da sen de ışıkta egzoz dumanını direkt ciğere çekiyorsun.

Bir de motorcular birbirini inanılmaz hızlı bulur. Normal insanlar birbirine memleket sorar. Bunlar kasktan tanışıyor.

Kırmızı ışıkta yan yana geliyorlar, kafa hareketiyle anlaşma yapıyorlar. Sanki gizli teşkilat üyeleri. Birbirlerine bakıp:

"Kaçlık?" "600."

"Güzelmiş." Bu konuşmanın dışarıdan hiçbir mantığı yok.

En komik tarafı da motorcunun motoru asla "motor" diye anlatmaması.

"Hacmi nasıl abi?" "Alt devirleri güzel." "Makine çok canlı." Hayvan anlatıyor sanki.

Bir gün biri çıkıp motoruna kuru ot verecek diye korkuyorum.

Bir de motorcuların You- Tube bağımlılığı vardır. Adam bütün akşam "kask intercom inceleme", "egzoz sesi", "viraj teknikleri" izliyor. Algoritma komple testosteron olmuş.

Bir bakıyorsun gece 3'te Arjantinli bir adamın yağmurda 900 kilometre sürdüğü videoyu izliyor.

Altına da yorum yazmış:

"Yolun açık olsun kardeşim." Adam Türkçe bilmiyor bile.

Kask meselesi de ayrı bir dünya. Motorcular kaskı çıkardığında normal insan olmuyor zaten. Saç gitmiş, yüz iz yapmış, boyun tutulmuş… Ama yine de o klasik cümle gelir:

"Abi anlatılmaz yaşanır." Anlatamıyorsunuz zaten, üç saattir anlatıyorsunuz.

Bir de motorcuların hava durumuyla ilişkisi çiftçi gibidir.

Sabah camdan bakıp rüzgâr hesabı yapıyorlar.

"Bugün lodos var çıkılmaz." Meteorolojiyle ortak çalışıyor adamlar.

Ve motorcuların en büyük hayali uzun yol yapmaktır.

Herkes tatilde otel araştırır, bunlar rota çıkarıyor.

"Abi Ege'yi komple döneceğiz." Neden?

"Yol için." Varış noktası önemli değil.

Benzinciyle manevi bağ kurmaya gidiyorlar resmen.

Ama ne olursa olsun, motorcu insanın motor sevgisine saygı duyuyorsun bir yerden sonra. Çünkü adam gerçekten üşüyor, ıslanıyor, düşüyor, masraf ediyor… Yine de sabah kalkıp o kaskı takıyor.

Bu kadar eziyeti ilişkiye gösteren insan sayısı bile az artık.

Bu arada işin şakası tabii.

Motor kullanan insanların çoğu gerçekten trafikte büyük dikkat ve emek harcıyor.

Yağmur, soğuk, ekipman derken ciddi sabır işi.

Özellikle şehir trafiğinde motor kullanmak refleks ve dikkat istiyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Fransa'da 1456 yılında bir çekirge, bir tarlaya zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. Çekirge için bir avukat tutuldu.

Avukat, "Çekirge doğası gereği tarlaya girer, bu suç değildir" dedi. Mahkeme, çekirgeyi "doğal suçlu" bularak bölgeden sürgün cezasına çarptırdı.

Çekirge, cezayı infaz eden memurlar tarafından bir kutuya konup şehrin dışına bırakıldı.

TESPİTLİ YORUM

@tilkiseyfo Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bir kebapçının kolu ne kadar kıllıysa kebabı da o kadar lezzetli oluyor...

GülüYorum

@sarizeh Musluktan sıcak su gelmiyor diye evi ayağa kaldırdım. Babam diyor ki 'Sıcak diye soğuk tarafı açmışsındır.' Annem de 'Salak mı o kadar!' dedi. EVET ARKADAŞLAR SALAKMIŞIM.