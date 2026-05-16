Erkeklerin araba muhabbeti diye bir evren var. Dışarıdan bakınca sadece "araba konuşuyorlar" sanıyorsun ama içeride dönen şey resmen Birleşmiş Milletler toplantısı.

Ses tonu ciddi, yüzler asık, herkes sanki Formula 1 takım patronu.

Bir erkek ortamına giriyorsun:

"Abi kasa çok iyi ama motor yürümüyor." Cümleye bak… Sanki NASA roket denemesi başarısız olmuş.

Araba muhabbetinde kimse arabasını normal anlatmaz. Dünyanın en sıradan arabasını bile efsaneleştirir.

"Abi var ya yol tutuşu manyak." Kardeşim araba zaten düz gidiyor. Ne bekliyorsun?

Virajda seni sırtlayıp mı dönsün?

Bir de herkesin "usta" diye görünmeyen bir adamı vardır.

"Benim usta var…" Bu usta öyle bir karakterdir ki ülkeyi yönetse ekonomi düzelir. Her şeyi biliyor.

"Sanayiye götürdüm, usta bir dinledi… 'Bu arabada ruh var' dedi." Arabaya tasavvuf yüklemişler.

En güzel kısmı da araba fiyat konuşmaları.

Bir erkek, kendi arabasını satarken emlakçıya dönüşür.

"Temizi bulunmaz." Zaten ülkede herkesin arabası "doktor arabası", "garaj arabası", "hafta sonu kullanıldı." Sanki bütün araçlar hafta içi inzivaya çekiliyor.

Bir de model yılına inanılmaz takılırlar.

"Bu 2012 ama makyajlı kasa." Makyajlı kasa lafı kadar gizemli bir şey yok.

Arabaya botoks yapılmış gibi anlatılıyor.

Far değişmiş sadece.

Yakıt konusu zaten erkeklerin milli güvenlik meselesi.

"Abi uzun yolda kokluyor." Araba mı bu, tespih böceği mi?

Bir depo hesabı yapılır, sanırsın petrol bakanlığı bütçe toplantısı.

Bir erkek başka bir erkeğin arabasına asla direkt kötü demez. İnce ince vurur:

"Güzel araba… piyasası var." Bu cümlenin anlamı:

"Ben olsam almam ama satarsın." Test sürüşüne çıkan erkek ayrı bir karakterdir. Arabayı değil, kendi oyunculuğunu dener.

Direksiyonu tek elle tutar.

Camdan dışarı ciddi ciddi bakar.

Bir anda:

"Arkayı bırakıyor…" Sen bırakıyorsun kardeşim, araba düz gidiyor.

Ve araba muhabbetlerinin final cümlesi hep aynıdır:

"Eskiler başka abi ya." Çünkü erkekler için hiçbir araba, satıldıktan sonra kötü değildir. Satılan her araba zamanla efsaneye dönüşür.

"Benim eski araç vardı…" Başlıyorlar anlatmaya… Sanki arabayı değil, gençliğini satmış.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Antik Yunan'ın ünlü tragedya yazarı Aiskhylos, bir kahinin kendisine "gökyüzünden düşen bir nesneyle" öleceğini söylediğini duyunca, açık alanlardan uzak durmaya başladı.

Ancak bir kartal, onun kel kafasını parlak bir taş zannederek üzerine bir kaplumbağa bıraktı. Taş kırmak için yüksekten bırakılan kaplumbağa doğrudan Aiskhylos'un kafasına isabet etti ve filozof oracıkta hayatını kaybetti .

