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Titiz insanlar

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 20 Ocak 2025

TOZ AVCISI DEDEKTİFLER
Ellerinde bir mikroskop olmadan bile tozları uzaktan fark ederler. Senin "görünmüyor" dediğin yeri, CSI ekibi gibi inceler, sonunda toz suçlusunu bulurlar.
ÇAMAŞIR İSTATİSTİKÇİLERİ
Renkli, beyaz, siyah, pastel, açık pastel, koyu pastel diye 7 ayrı çamaşır yıkama kategorisi olabilir.
Ve tabii ki suyun sıcaklığıyla ilgili bir tezleri var.
"ORAYA BASMA!" ÇIĞLIKLARI
Evi yeni temizledikten sonra biri halının üstüne çorapsız bastıysa, bu olay sosyolojik bir trajedi seviyesinde tartışmaya dönüşebilir.
EŞYALAR MİLİMETRİK YERLEŞİR
Koltuk yastıkları simetrik bir şekilde durmazsa, oturmadan önce yastıkları düzeltir. Titizlikte estetik şarttır!
KOKU RADARI
"Biri burada yemek mi yedi? Bak buradan sarımsak kokusu alıyorum." Aslında biri sarımsaklı ekmek yemiş olabilir ama o, bunu 3 gün sonra bile hisseder.
KOLONYA FETİHLERİ
Misafire önce kolonya uzatır, sonra gidip onların el sürdüğü her yeri siler. Kolonyalar sadece dezenfekte için değil, adeta evin kutsal suyudur.
TEMİZLİK ZAMANLAMASI
Misafir tam oturacakken, onlar "Dur, şu masanın tozunu alayım" diye aniden ortaya çıkar. Zaten temizlik asla bitmez, sadece ertelenir!
DOLAP İÇLERİ SANAT ESERİ GİBİ
Tuzluktan çay bardağına kadar her şey renk uyumuna göre sıralanır. Dolap kapısını açtığında Marşmelov Land'a giriş yapmış gibi hissedebilirsin.
MUTFAKTA "DÜZEN POLİSİ"
"Bıçağı sakın tahtanın üstünde bırakma!" veya "Bu süngeri çay bardağına mı sürdün? Hemen sterilize edelim!" gibi kuralları vardır.
"BANA DOKUNMA!" ALARMI
Temiz bir kıyafet giymişlerse, yanına oturduğun anda "Aman, kıyafetime bir şey bulaşmasın" diye hafifçe uzaklaşırlar. Adeta görünmez bir sınır koymuşlardır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Portekizli bir gemi kaptanı, Avrupa'ya dönmeden önce Afrika'dan çikolata çuvalı yükledi. Ancak çikolatalar gemide eridi ve gemi battı sanılarak çikolata suya karıştı. Bu olay, yerel halkın çikolata rengindeki denize şaşırmasına ve suyu kutsal sanmasına neden oldu.

TESPİTLİ YORUM
@ntrovertcurtain İçimdeki bu garip hisse bir türlü bir isim veremedim ve en sonunda dedemin ismini vermeye karar verdim. Bu hissin adı artık, İsmail. Hoş geldin İsmail his.

GÜLÜ YORUM
@immerheimweh Ya papağan hapşırıyor diye veterinere götürdüm koştur koştur. Taklit yapıyormuş...

ALKIŞLI YORUM
@maqummielle Gelecekteki güzel kızım, annen saç yapmayı bilmediği için saçını her gün at kuyruğu yapıcaz balım. Özür dilerim, annesi kurban olsun verene, affet beni...

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