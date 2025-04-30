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Kudüs-Tel Aviv arasına yangın! Otoyolları alevler sardı: İsrail uluslararası yardım istedi

Kudüs-Tel Aviv arasında çıkan yangınlar dolayısıyla çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi. Kudüs ve Tel Aviv arasında otoyollar ulaşıma kapatılırken İsrail uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:16 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:25
Kudüs-Tel Aviv arasına yangın! Otoyolları alevler sardı: İsrail uluslararası yardım istedi

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İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edilirken, hükümet yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Kudüs-Tel Aviv arasına yangın

YERLEŞİM BİRİMLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İsrail itfaiye teşkilatı, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail'de yangınlar, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırİsrail'de yangınlar, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

İSRAİL ULUSLARARASI YARDIM İSTEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi.

İsrail'de yangınlar, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail'de yangınlar, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

OTOYOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansına (AA) konuşan İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.

Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.

İsrail'de yangınlar, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail'de yangınlar, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÖRENLER İPTAL EDİLDİ

Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl dağı yakınlarnıdaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının yayınlanacağını bildirmişti.

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