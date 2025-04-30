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Putin’in hayatı film oluyor! Kremlin “İzleyin” diyerek duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hayatı film oluyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin hakkında bir belgeselin yayınlanacağını duyurdu ve "Bu filmi izleyin" dedi.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 13:34
Putin’in hayatı film oluyor! Kremlin İzleyin diyerek duyurdu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatı film oluyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Znanie" Derneği'nin eğitim maratonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir belgeselin yayınlanacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AA

PESKOV: BU FİLMİ İZLEYİN

"Çok yakında, Rusya TV kanalında Putin hakkında bir film yayımlanacak. Ülkemizi 25 yıldır nasıl yönettiği hakkında. Bu filmi izleyin, çok yetenekli insanlar üzerinde çalıştı ve bu filmle sorunuza cevap vermeye çalıştılar" dedi ve 17 yaşındaki bir öğrencinin başkanın gerçek hayatta nasıl biri olduğuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Peskov, önümüzdeki günlerin (nisan sonu ile mayıs başı) "oldukça önemli bir dönüm noktası" olduğunu kaydetti ve "Ülkemizde Putin'in Putin olmasının üzerinden 25 yıl geçti" diye konuştu.

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