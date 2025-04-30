Almanya’da casusluk skandalı! AfD milletvekilinin yardımcısı Çin’e belge mi iletti?

Almanya'da aşırı sağcı AfD Partisi Milletvekili Maximilian Krah'ın eski yardımcısı Jian Guo, Çin'e casusluk yapmakla suçlandı.

500'DEN FAZLA "HASSAS" BELGE

Alman savcılarına göre, Guo, Krah'ın Avrupa Parlamentosu milletvekilliği döneminde Çin'e 500'den fazla "son derece hassas" belge iletti. Çin kökenli Alman vatandaşı Guo'nun, AfD'li siyasetçiler hakkında bilgi topladığı ve Almanya'daki Çinli muhalifleri gözetlediği iddia edildi.

AfD Partisi Milletvekili Maximilian Krah, Takvim Fotoğraf Arşivi

2024'TE TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

2019 ile 2024 yılları arasında elde edilen belgelerin, Avrupa Parlamentosu'ndaki müzakerelerle birlikte alınan önemli kararları da kapsadığı ifade edildi. Guo'nun 2002 yılından bu yana Çin İstihbarat Servisi adına faaliyet gösterdiği, 2024'te tutuklandığı ve halen gözaltında bulunduğu belirtildi.

2019'da Avrupa Parlamentosu'na milletvekili olarak giren Maximillian Krah, casusluk soruşturmasıyla herhangi bir bağının olmadığını dile getirdi.

Savcılar tarafından hazırlanan casusluk iddianamesinde, lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firmada görev yapan ve Çin vatandaşı olduğu belirtilen Yaqi X. de suçlamalar arasında yer aldı.

AfD Partisi Milletvekili Maximilian Krah, Takvim Fotoğraf Arşivi

ASKERİ TEÇHİZAT SEVKİYATININ DETAYLARINI DA İLETTİ

İddialara göre Yaqi X., Guo'ya Leipzig Havalimanı'ndaki askeri nakliyat, uçuş bilgileri, kargo hareketleri ve yolcularla ilgili veriler sağlayarak destek sundu.

Paylaşılan bilgiler arasında askeri teçhizat sevkiyatına dair detayların yanı sıra, bir Alman savunma sanayi şirketiyle bağlantılı kişilere ait hassas veriler de yer aldı.

Eylül ayında gözaltına alınan 38 yaşındaki Yaqi X.'in, ABD'den İsrail'e yönlendirilen askeri nakliyatla ilgili bilgileri de Guo'ya ilettiği öne sürüldü.

Savcılar, hem Yaqi X. hem de Guo'nun Avrupa Birliği ve Almanya'ya ait hassas güvenlik bilgilerini planlı ve sistematik bir şekilde Çin'e aktardığını vurguladı.

PEKİN: ÇİN'E KARŞI KARALAMA KAMPANYASI

Çin Dışişleri Bakanlığı, sızıntıyla ilgili basına yansıyan haberleri "Çin'e karşı yürütülen bir karalama kampanyası" olarak nitelendirdi ve iddiaları abartılı buldu.

Bakanlığın açıklamasında, Avrupa'daki casusluk faaliyetlerine dair çıkan raporların, Çin'i hedef almak ve baskı altına almak amacıyla kasıtlı biçimde büyütüldüğü belirtildi.

Almanya'daki Çin Büyükelçiliği ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.