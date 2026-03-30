WHATSAPP öncesi mesajlaşma dönemi… Yani insanlığın "Yazıyorum ama parasını da ödüyorum" çağı. Bugünün "Görüldü atma" dramları varsa, o dönemin de "Kontörüm bitti" trajedileri vardı.



SMS= EDEBİYAT + MATEMATİK:

Bir mesaj 160 karakter.

Ne demek bu? Duygularını anlatırken aynı zamanda editör oluyorsun:

"Seni çok seviyorum, hayatımın anlamısın" yerine:

"Sn cok svyrm hytm." Aşk bile kısaltmayla yaşanıyordu.



KONTÖR HESAPLAMA SANATI:

Mesaj atmadan önce düşünülürdü:

"Bu mesaj 2 SMS mi olur?" Zenginler: Paragraf paragraf yazar.

Fakirler: "Ok" atar.



GECE BEDAVA SMS EFSANESİ:

Operatörler bir ara dedi ki:

"00:00'dan sonra SMS bedava." O saatten sonra ülkede iletişim patladı.

Saat 23:59: herkes sessiz.

00:00:

"Naber" "Slm" "Uyudun mu?" Toplu bilinç açılıyordu.



UZUN MESAJ = BÜYÜK YATIRIM:

Birine uzun SMS atıyorsan… Bu ya çok aşık olduğun anlamına gelir, ya da ciddi hesaplaşma geliyor demektir.

Çünkü her cümle = Para.



YANLIŞ KIŞIYE SMS ATMA FELAKETİ:

Birine yazdığın mesaj yanlışlıkla babana gider:

"Canım seni çok özledim." Baban: "???" Sen: "YANLIŞLIKLA."

ZİNCİR MESAJ TERÖRÜ:

"Bunu 10 kişiye göndermezsen başına kötü şeyler gelecek." O an herkes hafif tedirgin:

"Ya doğruysa?"

T9 İLE YAZI YAZMA MÜCADELESİ:

Dokunmatik yok.

Tuşlu telefon var.

"Merhaba" yazmak için 46 tuşa basıyorsun.

Yanlış harf gelirse baştan.



"ARAMA ATMA" İLETİŞİMİ:

Mesaj atmaya paran yoksa:

1 kere çaldır = "Geldim." 2 kere çaldır = "Neredesin." 3 kere çaldır = "Acil." Bu, fakir ama yaratıcı iletişimin zirvesiydi.



OPERATÖR MESAJLARI:

Bir anda gelen o mesaj:

"Bakiyeniz yetersizdir." İşte o an… tüm sosyal hayatın kapanır.



MESAJ GELDİĞİNDE GELEN O SES:

O klasik "bip bip" sesi… Kalp hızlanır.

Kim yazdı?

Aşk mı?

Arkadaş mı?

Yoksa operatör mü?



SONUÇ:

O dönem mesajlaşma daha zahmetliydi ama daha değerliydi.

Çünkü her mesaj düşünülerek atılırdı.

Şimdi yaz-sil-yaz-sil… O zaman yaz = gönder = kaderine razı ol.





BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Büyük İskender, askerlerinin ailelerine yazdıkları mektupları toplar, hepsini okur ve ailelerine güzel şeyler yazmamış olan askerleri idam ettirirdi.

İskender'e göre, cephedeki bir askerin moralinin bozuk olduğunu ailesine yazması, ordunun genel moralini tehdit ediyordu. Bu nedenle sadece olumlu mektuplar gönderilmesine izin veriliyor, diğerleri "ihanet" sayılıyordu.



GülüYorum



@lastbrickmaster Acilde sıra bekliyorum, bir adam "Önünüze geçebilir miyim?" dedi. Tam carlayacaktım, başımı bir eğdim bacağında TESTERE var. Beni itip geçsene abi sen...





TESPİTLİ YORUM



@Heroqlatez Market kuyruğunda 5-6 yaşlarında bir kız bir erkek çocuklu adama kızı 7-8 dakikada bütün gününü en ince ayrıntısına kadar imla hatasız anlattı. Öğretmen naptı, o nasıl cevap verdi, amacı neydi vs. Oğlan sürekli baba çipsss dedi durdu. Çipsss..



