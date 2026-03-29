TÜRKİYE, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da ortaklaşa düzenleneceği gerçeğiyle henüz tam olarak yüzleşemedi. Konfederasyonlar Kupası'nın kaldırılmış olmasına rağmen hâlâ "acaba oraya nasıl gideriz" hesapları yapılırken, asıl büyük sınavın sahada değil, saat dilimlerinde yaşanacağı unutuldu.



Çünkü eğer milli takımımız bu turnuvaya katılmayı başarırsa, Türk halkı olarak tarihin en büyük imtihanıyla karşı karşıya kalacağız:

Sabahın köründe, saat 07.00'de oynanan maçları nasıl izleyeceğiz?



Bu soru, sadece bir televizyon programı takvimi meselesi değildir; bir varoluş mücadelesidir.

Kahvaltıyla tribün coşkusunu birleştirmek, uyku düzenini şampiyonluk yolunda feda etmek ve komşulara "Gol oldu!" diye bağırdığınız için değil, "Saat daha yedi, kahvaltıya ses yapmadan gel!" diye azar işitmemek üzerine kurulu yeni bir sosyal sözleşme gerektirir.



İşte bu olası senaryoda, milli takımın Amerika-Meksika serüveninde bizi bekleyen psikolojik, sosyolojik ve biyolojik gerçekler.



Uyku Düzeni Türk halkı gece maçlarına alışkındır. 07.00 maçları için önceki gece 21.00'de yatmak zorundasınız. "Abi maç var yatıyorum" dediğinizde arkadaşlarınız sizi ya tatile çıkmış ya da hasta sanacaktır.



Kahvaltı Stadyumu Klasik "cips-kola" ikilisi tarih oluyor. Artık evlerde "gol olursa yumurta taşar", "ofsayt varsa tereyağı erer" gibi kurallar geçerli. Kritik pozisyonda "Gol! Ofsayt mı?" diye bağırmak yerine "Balım, zahmet olmazsa bir reçel getirir misin?" diye fısıldayacaksınız.

Komşuluk İlişkileri Sabah 7'de gol sevinci tehlikelidir.



Normalde apartman sallanırken, bu saatte yapabileceğiniz en büyük eylem sessizce "evet" deyip arkanıza yaslanmak ve "uyanmadılar umarım" diye etrafı dinlemektir.



İş Yeri Dramı Maç 07.00'de başlar, 09.00'da biter. Siz işe 08.30'da gitmek zorundasınızdır.

Uzatmalara kalırsa patronunuza "yoğun trafik" dersiniz.



Patron "Maç mı vardı?" diye sorar. Siz "yok ya" dersiniz ama suratınız 3-2 kazandığımızı ele verir.

Ofiste bilgisayarın köşesinden maçı takip edenler ise toplantıda müdüre "Hocam sinerji falan iyi de, bizim sol bek cezalı, kenara kim geçecek?" diye sorar.



Sonuç 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'daki maçları sabah 08.30'da izlemiştik ve o kahvaltıların tadı hâlâ damağımızdadır.

Belki bu turnuva bize Kahvaltılık Dünya Kupası geleneğini kazandıracak.

Yeter ki milli takımımız oraya katılsın. Gerisi kahvaltı sofrasının bereketidir.



Dipnot: Eğer takımımız turnuvaya katılamazsa, yazıdaki tüm kahvaltı senaryoları geçersiz olacak ve sabah yedide uyanmak sadece "acaba çeyrek altın ne kadar oldu" diye bakmakla sınırlı kalacaktır. Umarız kahvaltılık maçlarımız olur.



Arda'nın golü kaç para tutar?





Perşembe akşamı A Milli Futbol Takımı sahaya çıktı ama bildiğin "sabır testi" oynattı. İlk yarı 0-0 bitti. Öyle böyle değil… Top döndü, pas yapıldı, tribünler umutlandı, sonra yine pas yapıldı. Bir noktadan sonra herkes aynı şeyi düşündü: "Gol atmayacağız galiba, biz bu maçı karakter gelişimi için izliyoruz." Derken ikinci yarı başladı.



Bizimkiler bir anda "hadi artık" moduna geçti. Sanki devre arasında biri gelip "arkadaşlar burası play-off, halı saha değil" demiş gibi.

Ve sahneye çıktı Arda Güler… Top ayağına geldiği an zaman yavaşladı. Arda öyle bir pas attı ki, izleyenlerin gözünün pası silindi, bazıları hayatını sorguladı. O pas artık sadece bir asist değil, bir sanat eseri. Louvre Müzesi'ne koysan sırıtmaz.



Arda Güler öyle bir pas attı ki, normal şartlarda taksiye binsen:

-"Abi nereye?" -"Ceza sahası içi, Ferdi'nin önüne." - "Köprü trafiği var ama abi…" Taksimetre açılıyor… Başlangıç: 65 TL Ara hızlanma (Arda'nın bilek hareketi): +140 TL "Vay be ne pas attı" ücreti: +300 TL Ferdi'ye tam zamanında ulaşma primi: +500 TL Toplam: 1000 TL + KDV (Kaleciye Değmeden Varış) Ama şöyle bir fark var:

Bu pas taksiyle gitse yarım saatte, Arda'nın ayağından çıkınca 2 saniyede VIP teslimat.

Zaten o pas bildiğin normal ulaşım değil: Uber Black + helikopter + dua birleşimi.



Ve en acısı şu: Romanya savunması hâlâ "abi o top nasıl oraya geldi?" diye Google Maps'e bakıyor.

Topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ise "ben bunu kaçırırsam ülkeden atılırım" ciddiyetiyle vurdu ve… GOOOOL!

O an Türkiye genelinde üç farklı tepki oluştu:

Bağıranlar

Daha yüksek bağıranlar

Bağırırken sandalyeye çarpıp yine de bağırmaya devam edenler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?



BUNU BİLİYOR MUYDUN?



16. yy. İngiltere'sinde sınıf farklarını görünür kılmak amacıyla bir yasa yürürlüğe kondu. Bu yasaya göre 13 yaşını doldurmuş herkes şapka takmak zorundaydı. Şapkada kullanılan tüyün türü, kişinin sosyal sınıfını belirliyordu. Alt sınıflar yalnızca kaz, ördek veya tavuk gibi kümes hayvanlarının tüylerini takabilirken, üst sınıflar egzotik kuş tüyleri kullanma hakkına sahipti.



Alt sınıftan bir kişinin, kendi sınıfına ait olmayan bir tüy taktığının tespit edilmesi durumunda cezası idamdı. Bu yasa, şehirlerde özel görevliler tarafından denetleniyordu. Denetimler sırasında tüy türüne bakılarak kişinin sosyal statüsü teyit ediliyor, uygunsuz tüy takanlar yetkililere bildiriliyordu. Yasaya uyum oranı başlangıçta yüksek olsa da, zamanla egzotik kuş tüylerinin karaborsada yüksek fiyatlarla alınıp satılması gibi istenmeyen sonuçlar doğurdu. Ayrıca tüy türlerinin sınıf bazında net bir şekilde ayrıştırılması pratikte bazı karışıklıklara yol açtı. Yasa, uygulamadaki zorluklar ve artan muhalefet nedeniyle bir süre sonra yürürlükten kaldırıldı.