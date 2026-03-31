LÜTFİ ALBAYRAK

Kadınların hiçbir şeyi unutmaması...

Eklenme Tarihi 31 Mart 2026
Bilim dünyası yıllardır tartışıyor: Kadınlar gerçekten hiçbir şeyi unutmuyor mu? Erkekler ise neden üç dakika önce söylediği şeyi hatırlayamıyor? Yapılan son araştırmalar (komşunun teyzesinin anlattığına göre) kadın hafızasının üç temel prensiple çalıştığını ortaya koydu:

"Ben sana söylemiştim" veri arşivi:

Kadınların beyninde özel bir bölüm bulunur: BSS Arşivi.
Bu arşivde ilişki boyunca söylenen tüm cümleler tarih-saat-konum bilgisiyle saklanır.

Erkek: "Ben öyle bir şey demedim." Kadın: "31 Mart 2021, saat 19:47. Salonda. Üzerinde lacivert eşofman vardı.
'Tamam, hallederim' dedin." Bilim insanları bu seviyede kayıt tutabilen tek cihazın Galaxy değil kadın hafızası olduğunu söylüyor.

Hafıza RAM değil, hard disk:
Erkek hafızası RAM gibi çalışır: Bir şok yaşarsa silinir.
Kadın hafızası ise hard disk gibidir: Formatlasan bile bir yerlerden geri yükler.
"Ben unuttum sanmıştım" diyen her erkek, kadın partnerinin yıllar sonra aynı konuyu 'ilgili belgelerle' gündeme getirmesiyle hayatının sürprizini yaşamıştır.

Duygusal olaylar otomatik olarak 'favorilere' eklenir:
Erkek için: "Ben o gün biraz sinirliydim." Kadın için: "O gün 3 saniye fazla sustun, sebebi var." Kadın hafızası, duygusal dalgalanmaları kendiliğinden işaretler.
Mesela:
İlk mesajın geç geldiği gün.
İlginin azaldığı saniyeler.
Yanlışlıkla söylenen "hiçbir şey yok"...
Hepsi yıldızlı, klasörlü, renkli olarak saklanır.

Gündelik ayrıntı hızı: 6G:
Kadınlar, ilişki boyunca toplanan verileri yüksek hızda işler:
Hangi kelime kaç kez tekrarlandı.
Tonlamadaki milimetrik değişimler...
"Bir şey mi oldu?" sorusuna verilen mikroskobik yüz ifadeleri...
Erkek için gereksiz olan bu detaylar, kadın için Watson süper bilgisayarı kadar anlamlıdır.

Unutmaz ama affeder (bazen):
Kadınlar, her şeyi hatırlamalarına rağmen çoğu zaman affeder.
Ama affederken de unutmaz.
Ve unutmadığı için de gelecekte "Bak yine aynı şeyi yapıyorsun" deme hakkı saklıdır.

Sonuç:
Bilimsel araştırmalar(!) şunu gösteriyor:
Kadınlar hiçbir şeyi unutmaz. Ama bu özellik çoğu zaman ilişkiyi kurtaran şeydir.
Çünkü biri hatırlamazsa, diğerinin hatırlaması lazım.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Avustralya'da bir kasabayı 2 yıl boyunca sembolik olarak bir koala yönetti.
Turizmi canlandırmak için seçilen maskot o kadar sevilince, koalaya törenle "Onursal Belediye Başkanı" unvanı verildi.
Görevleri:
Ağaçlara çıkmak. ..
Fotoğraf çektirmek...
Sandalye çalmaya çalışan turistlere anlamlı bakmak...
Toplantılarda uyumak...
Yeni seçim yapılınca halk yine koalaya oy verince, ona ömür boyu "Emeritus mayor" unvanı verildi. Koala da dönüp yine ağaca çıkıp uyudu.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Telefonda mesajlaşma dönemi 30 Mart 2026, Pazartesi “Dünya Kupası’nda sucuklu yumurtalı ofsayt” 29 Mart 2026, Pazar Kadın çantasının içi 28 Mart 2026, Cumartesi Kırık kalpler sokağı 26 Mart 2026, Perşembe
CHP’li Özkan Yalım rüşvet paralarını sevgilileriyle tatillerde yedi
Halkın parasını sevgililerine yedirdi
CHP’li başkandan yazıya kazı | Afyonkarahisar Belediyesi’nden muhalif gazeteye kepçeli operasyon
CHP’li başkandan yazıya kazı
20 milyon dolarlık şaibede düğüm çözülüyor! Muhittin Böcek’in rüşvet kuryelerinden sonra başdanışmanı da alındı: Ferdi Zeyrek’le sır 3 saat
Böcek'in başdanışmanı alındı
CHP’li Yılmaz Ateş’ten FETÖ kumpası ve İmamoğlu sözleri: Büyük bir hata ve tuzaktı
CHP’deki kırılma FETÖ kumpasıyla başladı
CHP’li Özkan Yalım’ın arkadaşı Bornova Belediyesi’nin bankamatik personeli çıktı
Yalım’ın arkadaşı Bornova’da bankamatikçi çıktı