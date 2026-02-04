CHP'nin Karabük'te düzenlediği mitingde, "Ekrem İmamoğlu'na Selamlar. Onu Cumhurbaşkanı yapacağız." mizanseniyle öne çıkan Deniz Özgü'nün Suça Sürüklenen Çocuk olarak adli kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Özel'in söz verdiği CHP'li SSÇ çıktı!
CHP'Lİ ÖZEL YOLSUZLUĞU ÖRTBAS ETMEK İÇİN ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Karabük'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitingine katıldı. Milletin sorunlarıyla ilgilenmek yerine "Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor" adıyla düzenlenen mitinglerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni soyan Ekrem İmamoğlu ve çetesini aklamak için şehir şehir gezen Özel'in Karabük mitinginde yeni bir tiyatro sergilendi.
TEK BAŞINA MİTİNG YAPIYOR DİYEREK SÖZ VERDİ
Özel'in konuşması sırasında "tek başına miting yapıyor" ifadeleriyle söz verdiği bir CHP'li, "Ekrem İmamoğlu'na Selamlar. Onu Cumhurbaşkanı yapacağız." diyerek slogan attı.
İMAMOĞLU LEHİNE SLOGAN ATAN CHP'LİNİN SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu lehine slogan atılan mitingde Özel'in söz verdiği CHP'linin 2007 yılı Hamm/Almanya doğumlu Deniz Özgü olduğu ortaya çıktı. Özgü'nün 2025 yılında "Tehdit-Hakaret" suçundan şüpheli, "Taksirle yaralama" suçundan SSÇ olarak adli işlem gördüğü öğrenildi.
"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DEDİKLERİ DE ASRIN DOLANDIRICISI ÇIKIYOR"
Öğrenci olarak tanıtılan gencin sabıkalı çıkmasına sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Öğrenci diye getirdikleri suça sürüklenen çocuk çıkıyor. Çiftçi diye getirdikleri toprak ağası çıkıyor. Emekli diye getirdikleri tiyatrocu çıkıyor. Kadın diye getirdikleri i""" çıkıyor. Cumhurbaşkanı adayımız dedikleri de asrın dolandırıcısı çıkıyor. Sizin hiç mi doğru bir işiniz olmaz" diyerek CHP'nin içine düştüğü duruma özetledi.