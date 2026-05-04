Mayıs ve haziran verileri zam oranını daha da artıracak. İKİ VERİ KALDI Geriye mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilere göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da büyüyecek. Bu yıla yılına yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve emekliler, temmuz ayında da enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini alacak.





EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?

Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor. Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 66 bin 222, memur emeklilerinde 29 bin 716 lirayı aşacağı görülüyor.

Bu tutarlar enflasyon farkıyla daha artacak. Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 68 bin 395 liraya, memur emeklilerinde ise 30 bin 691 liraya yükselecek. Bu rakamlar önümüzdeki 2 ayda oluşacak enflasyon verilerine göre daha da yükselecek.