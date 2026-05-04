Memura ve emekliye enflasyon farkı: En düşük temmuz maaşı 68 bini aşacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Yüzde 7’lik artışa ilaveten enflasyon farkı göründü. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları…

  • 6,5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 7 oranında zam alacak ve enflasyon farkı eklenecek.
  • Ocak-nisan döneminde enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti ve yüzde 11'lik eşiği aştı.
  • İlk 4 aylık enflasyona göre yüzde 3,28 enflasyon farkı ortaya çıktı ve toplam zam oranı yüzde 10,51'e ulaştı.
  • Mayıs ve haziran aylarının enflasyon verilerine göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da artacak.
  • En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 66 bin 222 liraya, memur emeklisi maaşı 27 bin 772 liradan 29 bin 716 liraya yükselecek.

6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi, yaklaşan temmuz ayında bu yılın ikinci zammını almaya hazırlanıyor. Zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 7 olarak belirlenmişti. Ancak buna ilaveten bir enflasyon farkı da verilmesi söz konusu. Bu nedenle enflasyon verileri yakından takip ediliyor.

4 aylık enflasyon yüzde 14.64'e ulaşarak kritik eşiği aştı.

4 AYLIK ENFLASYON NE ÇIKTI?
Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 çıktı. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olarak gerçekleşti.

Toplam zam oranı yüzde 10.51 seviyesine çıktı

NE KADAR FARK VAR?
Memurların ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. İlk 4 aylık enflasyonla bu oran aşılmış oldu. Memurlara ve memur emeklilerine 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.28 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 10.51 seviyesine ulaştı.

Mayıs ve haziran verileri zam oranını daha da artıracak.

İKİ VERİ KALDI
Geriye mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilere göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da büyüyecek. Bu yıla yılına yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve emekliler, temmuz ayında da enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini alacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?
Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor. Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 66 bin 222, memur emeklilerinde 29 bin 716 lirayı aşacağı görülüyor.
Bu tutarlar enflasyon farkıyla daha artacak. Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 68 bin 395 liraya, memur emeklilerinde ise 30 bin 691 liraya yükselecek. Bu rakamlar önümüzdeki 2 ayda oluşacak enflasyon verilerine göre daha da yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 10.51 zamlı: 104.303,76

Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 10.51 zamlı: 71.165,12

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 10.51 zamlı: 89.755,12

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 10.51 zamlı: 81.078,98

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 10.51 zamlı: 98.590,39

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 10.51 zamlı: 90.194,95

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 10.51 zamlı: 166.235,77

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 10.51 zamlı: 82.628,33

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 10.51 zamlı: 106.322,78

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 10.51 zamlı: 73.898,04

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 10.51 zamlı: 149.286,85

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 10.51 zamlı: 100.086,70

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 10.51 zamlı: 84.709,23

Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.51 zamlı: 99.459,00

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLER NE ALACAK?

Müsteşar 1/1
Mevcut: 98.784
% 10.51 zamlı: 109.166,20

Genel müdür 1/1
Mevcut: 87.541
% 10.51 zamlı: 96.741,56

Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 34.955
% 10.51 zamlı: 38.628,77

Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 27.584
% 10.51 zamlı: 30.483,08

Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321
% 10.51 zamlı: 45.663,84

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010
% 10.51 zamlı: 64.106,85

Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175
% 10.51 zamlı: 46.607,59

Polis memuru 1/4
Mevcut: 41.484
% 10.51 zamlı: 45.843,97

Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321
% 10.51 zamlı: 45.663,84

Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013
% 10.51 zamlı: 46.428,57

Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946
% 10.51 zamlı: 33.093,32

Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 60.510
% 10.51 zamlı: 66.869,60

Profesör 1/4
Mevcut: 70.904
% 10.51 zamlı: 78.356,01

İmam-hatip
Mevcut: 41.321
% 10.51 zamlı: 45.663,84

Avukat 1/4
Mevcut: 41.321
% 10.51 zamlı: 45.663,84

TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 4,18 arttı
 Emekliye yüzde 14.64 enflasyon zammı:Temmuzda en düşük maaşa çifte artış! İşte yeni tablo
