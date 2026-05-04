Çay severlerle kahve severlerin atışması artık içecek meselesi değil. Bu, mahalle kavgasının kafe şubesidir.Çaycı sabah gözünü açar açmaz kettle'a koşar. Adamın damarlarında kan değil, açık demli akıyor.der.Sanki içmese nüfustan düşecek.Kahveci daha sakin görünür ama o da tehlikeli. Sabah kahvesini içmeden konuşmaz.Zaten surat ifadesi şunu der:Çaycı kahveciyi hiçbir zaman tam anlamaz. Çünkü kahveci kahve içmiyor, proje yönetiyor.Kardeşim içeceksin alt tarafı.NASA'ya yakıt hazırlamıyorsun.Çaycı için sistem basit:Su kaynar.Çay demlenir.Hayat devam eder.Kahveci için olay Discovery Channel belgeseli:İçecek değil sanki biyografi.Çaycıların özgüveni başka seviyede. Her ortamda çay vardır çünkü.Düğünde çay.Cenazede çay.Berberde çay.Sanayide çay.Ev gezmesinde çay.Türkiye'de fişi takılı her yerde çay çıkabiliyor.Kahvecilerin mekân seçiciliği var.Adam kahve içmek için prizli masa arıyor.Yanında laptop, önünde kahve… Bir yudum alıyor, sonra 4 saat ekrana bakıyor. Kafeye değil, mobil ofise gelmiş.Çaycı kahveciye küçümseyerek bakar:Kahveci de çaycıya yukarıdan bakar:Çaycı "profil" kelimesini duyunca sinirlenir zaten. Adamın tek profili ince belli.Çaycı kahveciyi şöyle tarif eder:Kahveci de çaycıyı şöyle anlatır:Bir anda ortam sessizleşti.Biri arkadan sandalye çekti, diğeri "Başlıyor…" dedi.Ve atma türkü kapışması başladı.İnce belli elde durur, dost muhabbet kaynaşır.Sizin kahve gelene kadar bizim üçüncü demlik taşar.Çekirdeğim dağdan gelir, aroması ayrı olur, Sizin çayın tek olayı, yanında beleş su olur.Bizim çayın hatrı vardır kırk yıl sürer hesabı, Sizin latte bitene kadar geçer öğlen kebabı.Köpüğüm sanat gibidir fincanda şekil olur.Sizin çayı iki dakika bekletsen lastik olur.Sabah bizi içmeyene insan diye bakılmaz, Sizin kahve fiyatına yarım depo yakıt alınır azmaz.Biz kahveyi yavaş içer keyif alır dinleniriz.Siz çayı höpürdetirken bütün mahalleyi inletirsiniz.Kıraathane kültürüyüz, tavla sesi bizde var.Sizde laptop sessizliği, üç prizli masa var.Bizim mekân ferah olur fonda cazlar çalıyor.Sizin çay ocağında hep biri maç anlatıyor.Derken arkadan biri bağırdı:İki taraf da sustu. Çünkü toplumun en yalnız insanı oraletçiydi.Hollanda ile İngilizler arasında yaşanan üçüncü İngiliz- Hollanda savaşı sırasında, Hollanda yanlısı Scilly Adaları ile İngiltere arasında resmi bir savaş ilanı yapıldı.Ancak savaş o kadar unutuldu ki, 335 yıl boyunca iki taraf arasında resmi olarak savaş hali devam etti. 1986 yılında, Scilly Adaları'ndan bir tarihçinin bunu fark etmesi üzerine, adaların konsey başkanı Hollanda büyükelçisini davet edip barış antlaşması imzaladı. Bu, tarihin en uzun süren ve tek bir kurşunun bile atılmadığı savaşı olarak kayıtlara geçti.Gerçekten üşüyenler bilir ki hava soğuksa yorgan üstüne battaniye örtersin, hava ÇOK soğuksa battaniye üstüne yorgan.