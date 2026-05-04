Emeklilerin temmuz zammı için önemli viraja girildi. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikinci artış için önemli ipucu geldi.
ÖNCE İKRAMİYE VAR
2026'nın ilk ikramiyesini mart ayında alan, bu ay da Kurban Bayramı ödemesini almaya hazırlanan emeklilere, yaklaşan temmuz ayında da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
İŞTE 4 AYLIK ORAN Bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4,18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı.
KÖK AYLIĞI VE EK ÖDEMEYİ ARTIRACAK Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak.
TABAN AYLIK DA MASADA Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Emekliler zam oranını öğrenecekleri temmuz ayında yeni aylıklarını cebine koyacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 20.000 % 14.64 ZAMLI: 22.928
MEVCUT: 21.000 % 14.64 ZAMLI: 24.074
MEVCUT: 22.000 % 14.64 ZAMLI: 25.221
MEVCUT: 23.000 % 14.64 ZAMLI: 26.367
MEVCUT: 24.000 % 14.64 ZAMLI: 27.514
MEVCUT: 25.000 % 14.64 ZAMLI: 28.660
MEVCUT: 26.000 % 14.64 ZAMLI: 29.806
MEVCUT: 27.000 % 14.64 ZAMLI: 30.953
MEVCUT: 28.000 % 14.64 ZAMLI: 32.099
MEVCUT: 29.000 % 14.64 ZAMLI: 33.246
MEVCUT: 30.000 % 14.64 ZAMLI: 34.392
MEVCUT: 31.000 % 14.64 ZAMLI: 35.538
MEVCUT: 32.000 % 14.64 ZAMLI: 36.685
MEVCUT: 33.000 % 14.64 ZAMLI: 37.831
MEVCUT: 34.000 % 14.64 ZAMLI: 38.978
MEVCUT: 35.000 % 14.64 ZAMLI: 40.124
MEVCUT: 36.000 % 14.64 ZAMLI: 41.270
MEVCUT: 37.000 % 14.64 ZAMLI: 42.417
MEVCUT: 38.000 % 14.64 ZAMLI: 43.563
MEVCUT: 39.000 % 14.64 ZAMLI: 44.710
MEVCUT: 40.000 % 14.64 ZAMLI: 45.856
MEVCUT: 41.000 % 14.64 ZAMLI: 47.002
MEVCUT: 42.000 % 14.64 ZAMLI: 48.149
MEVCUT: 43.000 % 14.64 ZAMLI: 49.295
MEVCUT: 44.000 % 14.64 ZAMLI: 50.442
MEVCUT: 45.000 % 14.64 ZAMLI: 51.588
MEVCUT: 46.000 % 14.64 ZAMLI: 52.734
MEVCUT: 47.000 % 14.64 ZAMLI: 53.881
MEVCUT: 48.000 % 14.64 ZAMLI: 55.027
MEVCUT: 49.000 % 14.64 ZAMLI: 56.174
MEVCUT: 50.000 % 14.64 ZAMLI: 57.320
MEVCUT: 51.000 % 14.64 ZAMLI: 58.466
MEVCUT: 52.000 % 14.64 ZAMLI: 59.613
MEVCUT: 53.000 % 14.64 ZAMLI: 60.759
MEVCUT: 54.000 % 14.64 ZAMLI: 61.906
MEVCUT: 55.000 % 14.64 ZAMLI: 63.052
MEVCUT: 56.000 % 14.64 ZAMLI: 64.198
MEVCUT: 57.000 % 14.64 ZAMLI: 65.345
MEVCUT: 58.000 % 14.64 ZAMLI: 66.491
MEVCUT: 59.000 % 14.64 ZAMLI: 67.638
MEVCUT: 60.000 % 14.64 ZAMLI: 68.784
MEVCUT: 62.000 % 14.64 ZAMLI: 71.077
MEVCUT: 63.000 % 14.64 ZAMLI: 72.223
MEVCUT: 64.000 % 14.64 ZAMLI: 73.370
MEVCUT: 65.000 % 14.64 ZAMLI: 74.516
MEVCUT: 66.000 % 14.64 ZAMLI: 75.662
MEVCUT: 67.000 % 14.64 ZAMLI: 76.809
MEVCUT: 68.000 % 14.64 ZAMLI: 77.955
MEVCUT: 69.000 % 14.64 ZAMLI: 79.102
MEVCUT: 70.000 % 14.64 ZAMLI: 80.248
MEVCUT: 71.000 % 14.64 ZAMLI: 81.394
MEVCUT: 72.000 % 14.64 ZAMLI: 82.541
MEVCUT: 73.000 % 14.64 ZAMLI: 83.687
MEVCUT: 74.000 % 14.64 ZAMLI: 84.834
MEVCUT: 75.000 % 14.64 ZAMLI: 85.980
MEVCUT: 76.000 % 14.64 ZAMLI: 87.126
MEVCUT: 77.000 % 14.64 ZAMLI: 88.273
MEVCUT: 78.000 % 14.64 ZAMLI: 89.419
MEVCUT: 79.000 % 14.64 ZAMLI: 90.566
MEVCUT: 80.000 % 14.64 ZAMLI: 91.712
MEVCUT: 81.000 % 14.64 ZAMLI: 92.858
MEVCUT: 82.000 % 14.64 ZAMLI: 94.005
MEVCUT: 83.000 % 14.64 ZAMLI: 95.151
MEVCUT: 84.000 % 14.64 ZAMLI: 96.298
MEVCUT: 85.000 % 14.64 ZAMLI: 97.444
MEVCUT: 86.000 % 14.64 ZAMLI: 98.590
MEVCUT: 87.000 % 14.64 ZAMLI: 99.737
MEVCUT: 88.000 % 14.64 ZAMLI: 100.883
MEVCUT: 89.000 % 14.64 ZAMLI: 102.030
MEVCUT: 90.000 % 14.64 ZAMLI: 103.176
MEVCUT: 91.000 % 14.64 ZAMLI: 104.322
MEVCUT: 92.000 % 14.64 ZAMLI: 105.469
MEVCUT: 93.000 % 14.64 ZAMLI: 106.615
MEVCUT: 94.000 % 14.64 ZAMLI: 107.762
MEVCUT: 95.000 % 14.64 ZAMLI: 108.908
MEVCUT: 96.000 % 14.64 ZAMLI: 110.054
MEVCUT: 97.000 % 14.64 ZAMLI: 111.201
MEVCUT: 98.000 % 14.64 ZAMLI: 112.347
MEVCUT: 99.000 % 14.64 ZAMLI: 113.494**
