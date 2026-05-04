Emekliye yüzde 14.64 enflasyon zammı:Temmuzda en düşük maaşa çifte artış! İşte yeni tablo

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyon verisini açıklamasıyla, artışta belirleyici olacak 6 veriden 4'ü ortaya çıktı. İşte detayları.

Emeklilerin temmuz zammı için önemli viraja girildi. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikinci artış için önemli ipucu geldi.

ÖNCE İKRAMİYE VAR

2026'nın ilk ikramiyesini mart ayında alan, bu ay da Kurban Bayramı ödemesini almaya hazırlanan emeklilere, yaklaşan temmuz ayında da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

İŞTE 4 AYLIK ORAN

Bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4,18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı.

KÖK AYLIĞI VE EK ÖDEMEYİ ARTIRACAK
Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak.

TABAN AYLIK DA MASADA

Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Emekliler zam oranını öğrenecekleri temmuz ayında yeni aylıklarını cebine koyacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 20.000
% 14.64 ZAMLI: 22.928

MEVCUT: 21.000
% 14.64 ZAMLI: 24.074

MEVCUT: 22.000
% 14.64 ZAMLI: 25.221

MEVCUT: 23.000
% 14.64 ZAMLI: 26.367

MEVCUT: 24.000
% 14.64 ZAMLI: 27.514

MEVCUT: 25.000
% 14.64 ZAMLI: 28.660

MEVCUT: 26.000
% 14.64 ZAMLI: 29.806

MEVCUT: 27.000
% 14.64 ZAMLI: 30.953

MEVCUT: 28.000
% 14.64 ZAMLI: 32.099

MEVCUT: 29.000
% 14.64 ZAMLI: 33.246

MEVCUT: 30.000
% 14.64 ZAMLI: 34.392

MEVCUT: 31.000
% 14.64 ZAMLI: 35.538

MEVCUT: 32.000
% 14.64 ZAMLI: 36.685

MEVCUT: 33.000
% 14.64 ZAMLI: 37.831

MEVCUT: 34.000
% 14.64 ZAMLI: 38.978

MEVCUT: 35.000
% 14.64 ZAMLI: 40.124

MEVCUT: 36.000
% 14.64 ZAMLI: 41.270

MEVCUT: 37.000
% 14.64 ZAMLI: 42.417

MEVCUT: 38.000
% 14.64 ZAMLI: 43.563

MEVCUT: 39.000
% 14.64 ZAMLI: 44.710

MEVCUT: 40.000
% 14.64 ZAMLI: 45.856

MEVCUT: 41.000
% 14.64 ZAMLI: 47.002

MEVCUT: 42.000
% 14.64 ZAMLI: 48.149

MEVCUT: 43.000
% 14.64 ZAMLI: 49.295

MEVCUT: 44.000
% 14.64 ZAMLI: 50.442

MEVCUT: 45.000
% 14.64 ZAMLI: 51.588

MEVCUT: 46.000
% 14.64 ZAMLI: 52.734

MEVCUT: 47.000
% 14.64 ZAMLI: 53.881

MEVCUT: 48.000
% 14.64 ZAMLI: 55.027

MEVCUT: 49.000
% 14.64 ZAMLI: 56.174

MEVCUT: 50.000
% 14.64 ZAMLI: 57.320

MEVCUT: 51.000
% 14.64 ZAMLI: 58.466

MEVCUT: 52.000
% 14.64 ZAMLI: 59.613

MEVCUT: 53.000
% 14.64 ZAMLI: 60.759

MEVCUT: 54.000
% 14.64 ZAMLI: 61.906

MEVCUT: 55.000
% 14.64 ZAMLI: 63.052

MEVCUT: 56.000
% 14.64 ZAMLI: 64.198

MEVCUT: 57.000
% 14.64 ZAMLI: 65.345

MEVCUT: 58.000
% 14.64 ZAMLI: 66.491

MEVCUT: 59.000
% 14.64 ZAMLI: 67.638

MEVCUT: 60.000
% 14.64 ZAMLI: 68.784

MEVCUT: 62.000
% 14.64 ZAMLI: 71.077

MEVCUT: 63.000
% 14.64 ZAMLI: 72.223

MEVCUT: 64.000
% 14.64 ZAMLI: 73.370

MEVCUT: 65.000
% 14.64 ZAMLI: 74.516

MEVCUT: 66.000
% 14.64 ZAMLI: 75.662

MEVCUT: 67.000
% 14.64 ZAMLI: 76.809

MEVCUT: 68.000
% 14.64 ZAMLI: 77.955

MEVCUT: 69.000
% 14.64 ZAMLI: 79.102

MEVCUT: 70.000
% 14.64 ZAMLI: 80.248

MEVCUT: 71.000
% 14.64 ZAMLI: 81.394

MEVCUT: 72.000
% 14.64 ZAMLI: 82.541

MEVCUT: 73.000
% 14.64 ZAMLI: 83.687

MEVCUT: 74.000
% 14.64 ZAMLI: 84.834

MEVCUT: 75.000
% 14.64 ZAMLI: 85.980

MEVCUT: 76.000
% 14.64 ZAMLI: 87.126

MEVCUT: 77.000
% 14.64 ZAMLI: 88.273

MEVCUT: 78.000
% 14.64 ZAMLI: 89.419

MEVCUT: 79.000
% 14.64 ZAMLI: 90.566

MEVCUT: 80.000
% 14.64 ZAMLI: 91.712

MEVCUT: 81.000
% 14.64 ZAMLI: 92.858

MEVCUT: 82.000
% 14.64 ZAMLI: 94.005

MEVCUT: 83.000
% 14.64 ZAMLI: 95.151

MEVCUT: 84.000
% 14.64 ZAMLI: 96.298

MEVCUT: 85.000
% 14.64 ZAMLI: 97.444

MEVCUT: 86.000
% 14.64 ZAMLI: 98.590

MEVCUT: 87.000
% 14.64 ZAMLI: 99.737

MEVCUT: 88.000
% 14.64 ZAMLI: 100.883

MEVCUT: 89.000
% 14.64 ZAMLI: 102.030

MEVCUT: 90.000
% 14.64 ZAMLI: 103.176

MEVCUT: 91.000
% 14.64 ZAMLI: 104.322

MEVCUT: 92.000
% 14.64 ZAMLI: 105.469

MEVCUT: 93.000
% 14.64 ZAMLI: 106.615

MEVCUT: 94.000
% 14.64 ZAMLI: 107.762

MEVCUT: 95.000
% 14.64 ZAMLI: 108.908

MEVCUT: 96.000
% 14.64 ZAMLI: 110.054

MEVCUT: 97.000
% 14.64 ZAMLI: 111.201

MEVCUT: 98.000
% 14.64 ZAMLI: 112.347

MEVCUT: 99.000
% 14.64 ZAMLI: 113.494**