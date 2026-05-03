Aşk insanı güzelleştirir falan diyorlar da… biraz da aptallaştırıyor.

Normalde mantıklı, medeni, hatta Excel kullanan insan; aşık olunca sabah 04.12'de "Acaba online'dı da bana mı yazmadı?" diye dedektife dönüşüyor.

İnsan aşık olunca yaptığı saçmalıkları kimseye anlatamaz.



Çünkü anlatınca olay romantik değil, direkt psikolojik vaka gibi duruyor. Mesela telefon ekranına bakıp durma olayı. Bildirim gelmiyor ama insan yine de telefonu açıyor.



Sanki mesaj cihazın içinde utangaçlık yapıyor: "Tamam ya, bir daha bakarsa çıkarım." Bir de konuşmaları tekrar tekrar okuyanlar var.

Normal insan eski mesajı arşivler.













Aşık insan ise kelime analizi yapar: "'Hahaha' yazmış ama üç 'ha' koymuş… kesin samimiyet arttı." Aşkın en büyük yan etkilerinden biri de insanı FBI ajanına çevirmesi.



Normalde kendi kuzeninin doğum tarihini bilmeyen insan, karşı tarafın 2017'de attığı tweet'i buluyor. "Demek 9 yıl önce kahveyi şekersiz içiyormuş…" Kardeşim bu sevgi değil, dijital arkeoloji.



Bir diğer saçmalık: Durduk yere telefona bakıp gülmek.

Toplum içinde kendi kendine sırıtıyorsun. İnsanlar seni borsadan para kazanmış sanıyor.



Halbuki olay şu: "Bugün nasılsın :)" Mesaj bu. Nobel kazanmadın. Aşık olunca insanın müzik zevki bile bozuluyor. Hayatta dinlemeyeceği şarkıları açıp camdan dışarı bakıyor. Sanki biraz daha bakarsa klip başlayacak. En tehlikeli evre ise "her şeyi ona benzetme" dönemi. Bir yerde onun adını görürsün. Bir parfüm kokusu gelir. Bir şarkı çalar.















Bir kahve bardağı bile insanı tribe sokar. Normalde çöp poşeti alan adam, aşık olunca evrene anlam yüklemeye başlıyor:

"Acaba bu bir işaret mi?" Bir de arkadaş ortamında aşık insanın çekilmez enerjisi vardır.

Sürekli konuyu sevdiği kişiye bağlar.



"Geçen yağmur yağdı ya… onun da yağmuru sevdiğini öğrenmiştim." Tamam kardeşim, meteorolojiyi de ilişkiye çevirdin.



Ama aşkın en büyük saçmalığı şu: İnsan normalde asla yapmayacağı şeyleri yapıyor.



Gece yürüyüşe çıkıyor. Şiir paylaşıyor. Spotify listesi hazırlıyor. Hatta bazıları story'ye şarkı sözü yazıyor.

Bu, aşkın insan psikolojisine attığı en büyük imzadır.



Çünkü normalde "iyi geceler" bile yazmayan adam bir anda Sezen Aksu caption'ı giriyor. Ve işin en garibi… İnsan bütün bunları yaparken kendini hiç saçma hissetmiyor. Aşk geçince dönüp bakıyor: "Ben ne yaşamışım ya?" Aşk biraz da budur zaten. Kendi karakterinden kısa süreliğine çıkıp, duygusal bir yan karaktere dönüşmek.













BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Antik Roma'nın ilk itfaiye teşkilatını kuran kişi, dönemin zenginlerinden Marcus Licinius Crassus'du.

Ancak Crassus'un yangın söndürme yöntemi oldukça farklıydı. Crassus yangın çıkan binaya gelir, yanan binayı ve çevresindeki diğer binaları yangın başlamadan satın almak isterdi. Sahipleri, binanın kül olup gitmesindense, bir fiyata satmayı tercih ederdi. Anlaşma sağlandıktan sonra Crassus'un itfaiyecileri yangını söndürürdü. Aslında onların gerçek mesleği çöpçülüktü.





GülüYorum





@UVera Tuna Türk aile yapısı sade nikah isteyen minimal gelinleri sevmez.

Masrafa gerek yok diyenin iyi niyeti sorgulanır, kusur aranır.

İsraf ve gösteriş kültürel miras olduğu için normal yadırganıyor.

23:53 26 Tem 21 saatinde...