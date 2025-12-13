İnstagram'da gezinmek, artık bir hobi değil; tam zamanlı bir meslek, yarı zamanlı bir spor, çeyrek zamanlı bir psikolojik dayanıklılık testidir. Kimse itiraf etmiyor ama hepimiz parmak fitness'ı yapıyoruz: Yukarı kaydır, iki kere tıkla, geri dön, stalk'la, tekrar kaydır… Kol çalışmıyor olabiliriz ama başparmaklarımız Schwarzenegger gibi.



Kaşını Kaldırıp "Bu Filtre Ne?" Deme Sanatı

Her şey normal giderken bir anda, yüzü portakal kabuğu gibi pürüzsüz olan birinin fotoğrafına denk geliyorsunuz. Filtre o kadar güçlü ki, kişi değil; insan fikri görüyoruz. Yanaklar cam, cilt photoshop, gözler anime karakteri… Beş dakika bakıyorsun: "Benim gözlerim niye bu kadar insan gibi ya?"



Hikâyeler: 24 Saatlik Kaos Kanalı

"Şu an uçaktayım", "Şu an kahve içiyorum", "Şu an soluk alıyorum" serisi bitmiyor. Bir insanın günlük hayatının bu kadar belgesel tadında olması şaşırtıcı. Belgesel sesiyle dublajlasak tam olur: "Şimdi, nadir bulunan influencer, doğal ortamında kahvesini karıştırıyor. Bu evrensel bir çiftlik ritüelidir."



Keşfet Sayfası: Evren Sana Mesaj Veriyor (ama çözemiyorsun)

Bir gün spor videoları çıkıyor… Ertesi gün kediler… Sonraki gün ne olduğu belli olmayan garip bir dans. Instagram sana ne olmak istediğini hatırlatmaya çalışıyor ama sen hâlâ anlamıyorsun: "Ben sporcu muyum, kedi koleksiyoncusu muyum, yoksa Slovak TikTokçu mu?"

Mükemmel Hayatlar Müzesi

Herkes tatilde, herkes mutlu, herkes zengin, herkes güneşleniyor. Sen? Çayı karıştırırken ışığın iyi gelip gelmediğini düşünüyorsun. Kimse gerçek hayatını koymuyor: "Bulaşık yıkadım, çok iyi köpürdü maşallah" diye bir story hiç yok.



Gizli Stalk Olimpiyatları

Herkes masum bir şekilde geziyormuş gibi yapıyor ama içten içe hepimiz Sherlock Holmes'e bağlanmış durumdayız. Profil gizliyse: "Kimin takip ettiğine bakayım." Fotoğraf eskiyse: "Kimleri likelamış zamanında?" Yanlışlıkla beğenirsen: "OH! BEĞENDİM!" paniği. (Az kalsın kalp krizi geçiriyorsun ama story'e bakmaya devam ediyorsun, çünkü merak önemli.)



Reels: 5 Saatlik Kaybolma Alanı

Bir bakıyorsun ki telefon pilin %100'den %9'a düşmüş. Sadece 5 dakika bakayım demiştin… Evren sana gülüyor: "He he, tabii…"



Sonuç: İnstagram Bir Uygulama Değil, Evrenin Gamsız Kısa Filmi

İnstagram'da gezinmek, hem insanı rahatlatıyor hem de "Ben niye hala pijamayla geziyorum?" sorgulaması yaptırıyor. Ama itiraf edelim: Her şey bir yana… "Biraz daha kaydırayım" demek tatlı bir bağımlılık. Çünkü Instagram'da herkes bir şeydir, ama biz hep aynıyız: Kaydıran, gülen, stalk yapan, pişman olup yine kaydıran… modern çağ insanı.