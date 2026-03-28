İnsanoğlu yıllardır evrenin sırlarını çözmeye çalışıyor. Kara delikler, paralel evrenler, zaman yolculuğu… Ama hâlâ çözülmemiş en büyük gizem, bir kadın çantasının içidir. NASA teleskopla bakıyor, bilim insanları denklem kuruyor ama bir kadın "Bir saniye ya çantamdaydı" dediği anda bütün fizik kuralları iptal oluyor.



Öncelikle şunu kabul edelim: Kadın çantası bir eşya değildir. Bir yaşam biçimidir. Hatta küçük çaplı bir şehir devletidir. İçinde ekonomi var, tarih var, kayıp medeniyetler var. Çantanın en üst katmanı genelde "normal hayat"tır. Telefon, cüzdan, anahtar… Bunlar medeniyetin görünen yüzü. Ama asıl mesele derinlere indikçe başlar. Çünkü çantanın alt katmanları tamamen bağımsız bir evrende çalışır.

Mesela anahtarlar.

Anahtarlar çantaya konulduğu anda yok olurlar.

Bu bir teori değil, deneyle sabit. Kadın çantasına anahtar koyarsın, sonra 10 dakika boyunca ararsın, yok. Çantayı ters çevirirsin, yok. Sonra biri gelir "Şuna baktın mı?" der, bakarsın… Oradadır.

Anahtarlar utangaç bir türdür, ilgi görünce ortaya çıkar.

Rujlar ayrı bir karakterdir.

Asla tek başına durmaz.

Her zaman bir yerlere bulaşır. Çantanın içinde "Ben buradayım" diye imza bırakır.

Mendil, fiş, bazen kimlik… Ruj, çantanın grafiti sanatçısıdır.

Fişler… Fişler çantanın tarih arşividir. 2017'de alınmış bir kahvenin fişi, 3 yıl önceki market alışverişi, ne olduğu bilinmeyen bir harcama… Kadın çantası, Türkiye ekonomisinin gizli kayıtlarını tutuyor olabilir. Maliye bir gün baskın yaparsa şaşırmayın.

Bozuk paralar ise ayrı bir fenomen.

Harcanır ama bitmez. Sürekli çoğalır. Çantanın içinde kendi kendine üreyen tek canlı türü olabilir. Fizikçiler buna "bozuk para yasası" dese yeridir:

Ne kadar kullanırsan kullan, her zaman bir yerde 3 lira 75 kuruş bulunur.

Ve tabii ki o efsane an: Telefon çalıyor ama bulunamıyor.

Bu, çantanın doğal afetidir.

Kadın bir anda panik moduna geçer. Çanta karıştırılır, eşyalar savrulur, geçmiş gün yüzüne çıkar. Bir anda eski bir sakız, kullanılmayan bir toka, kim olduğu bilinmeyen birinin kartviziti ortaya çıkar… ama telefon yoktur. Telefon bulununca da ortam sakinleşir, hayat normale döner.

Kadın çantası aslında hayatın küçük bir simülasyonu gibi. İçinde lazım olan her şey var… Ama tam gerektiği anda hiçbir şey bulunmaz.

Ve en güzel tarafı şu: Bir kadın "Benim çantam çok dağınık ya" dediğinde, aslında bu bir uyarıdır. Çünkü o çanta dağınık değil… Sadece kendi düzenine sahiptir. Ve o düzeni sadece sahibi anlar.

Sonuç olarak: Kadın çantasını küçümsemeyin. O bir aksesuar değil, taşınabilir bir evrendir. İçine girerseniz kaybolabilirsiniz… çıkarsanız da muhtemelen elinizde bir sakız, üç fiş ve nereden geldiği belli olmayan bir toka olur.





BUNU BİLİYOR MUYDUN?



1900'lü yılların başında sigara şirketleri, reklamlarında doktorlar tarafından önerildiklerini iddia ediyordu. "Doktorların en çok tercih ettiği sigara", "Boğazı yatıştırır", "Sinirleri rahatlatır" gibi ifadelerle sigara satılıyordu. Hatta bazı reklamlarda, gerçek doktorlar sigara içerken fotoğraflanıp "Bu markayı tavsiye ediyorum" yazılıyordu.





GülüYorum



@mesihim Geceleri hayvan barınağının önünde nöbet tutacak kadar hayvan seven ve benim bunu ilk buluşmaya kadar bilmediğim kızla yürürken sokak köpeklerine bakıp "Bunları da bi toplamadılar" demiştim. Ceza olarak iki hafta boyunca aynı barınakta nöbet tutturmuştu..



TESPİTLİ YORUM



@vilanelle_ Esnediğinde kulagının "pıt" diye açılması ve işitme kalitenin 8K ultra HD'ye geçmesi...