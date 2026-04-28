Hayatta bazı roller vardır… İnsana olduğundan fazla ciddiyet yükler.

Nikâh şahidi olmak da bunlardan biri.

Normalde WhatsApp grubunda "Kanka geliyo musun" yazan adam, nikâh masasına oturduğu an bir anda "Hukukun yaşayan temsilcisi" oluyor.

Soruyorlar:

"Şahit misiniz?" İçinden:

"Aslında çok derin bir soruya temas ettiniz…" Nikâh şahidi dediğin kişi, nikâhtan 5 dakika öncesine kadar damatla halı saha planı yapıyordur.

Ama masaya oturunca bakışlar değişir.

Omuzlar dik. Çene hafif yukarıda.

Sanki birazdan evlilik değil, anayasa değişikliği onaylanacak.

En kritik an: İmza atma sahnesi.

Kalemi bir tutuş var… Sanırsın bu imzayla ülkenin kaderi değişecek.

Yavaşça atar.

Harfleri özenli.

Hatta bazısı imza atarken durup düşünür:

"Ben gerçekten hazır mıyım bu sorumluluğa?" Kardeşim… Sen sadece şahitlik ediyorsun, evlenmiyorsun.

Bir de nikâh sonrası tribe girenler var.

"Olum büyük sorumluluk ya…" "Artık onların evliliğinde benim de payım var…" Yok.

Sen sadece sandalyede oturdun ve imza attın.

En fazla çayın soğudu.

Ama en tehlikelisi şu:

Nikâh şahidi olan insan, bir süre sonra herkese akıl vermeye başlar.

"Evlilik ciddi iş kardeşim…" "İletişim çok önemli…" Daha geçen hafta tost yerken ayrıldığı sevgilisine "Sen zaten beni anlamıyorsun" diye trip atan adam bu.

Sonuç:

Nikâh şahidi olmak, insanın hayatında ilk kez hiçbir şey yapmadan kendini çok önemli hissettiği anlardan biridir.

Ve en güzel tarafı şu:

Hiçbir sorumluluğu yok… Ama anlatırken var gibi anlatılıyor.

Gerçek ustalık da burada zaten.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



1975 yılında Alex Mitchell, televizyonda en sevdiği komedi şovu olan "The Goodies"i izlerken aralıksız bir şekilde gülmeye başladı. 25 dakika boyunca durmadan gülen Mitchell, bu sürenin sonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olayın trajikomik yanı ise şu: Mitchell'in eşi, program yapımcılarına bir mektup yazarak, eşinin son anlarının mutlu geçmesine yardım ettikleri için onlara teşekkür etti.

GülüYorum

@sgaskm_35 Lisede hoşlandığım çocuğa fal bakıp kendimi anlatmıştım.

Hayatına böyle böyle bir kız girecek dedim.

Sonra iki buçuk sene çıkmıştık.

Tavsiyedir...

TESPİTLİYORUM

@mervvvvve Dışarıda yediğim tostlar daha lezzetli aynı malzemeyi aldım, evde kendim yaptım.

Aynı lezzet yok, olmuyor.

Nerede, neyi yanlış yapıyorum ben ya...