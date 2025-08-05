Tavayı ısıtır, sonra ne yapacağını unutur.

Tava boş boş bakar, kadın düşünür: "Neydi ya sıradaki?"



Yumurtayı kırarken kabuklarını da kıramaz.

Ama sarısı mı kabuk, kabuk mu sarı… artık o bir sürpriz yumurta.



Makarnayı süzgeçle değil, tencereyle birlikte lavaboya döker.

Ve makarnaya vedası:

"Seni çok güzel yiyecektim."



Tarifin "yarım çay bardağı sıvı yağ" kısmında çayı demlemeye başlar.



Pilavı üç kez yapar: ilki taş gibi, ikincisi lapa, üçüncüsü artık dışarıdan sipariş.



Kek kabarmadığında fırını suçlar.

"Fırın beni kıskanıyor."



Soğan doğrayınca gözyaşı değil, hayat sorgulaması gelir.

"Ben neden buradayım?"



Baharat konusunda çok cesurdur: Tatlıya karabiber, çorbaya tarçın.



Tarif videosunu açar ama ilk 10 saniyede telefonla ilgilenir.

Sonra kendi içgüdülerine güvenir… ve pişman olur.



Salataya limon mu sirke mi derken, sonunda nar ekşisi, bal ve ketçap koyar.



"Bu yemeğe ne kattın?" sorusuna cevabı:

"Kendimden bir parça." (Gerçekten parmak ucu olabilir.)



Yemeği yakar ama tabağa öyle bir sunar ki, Instagram'da "duman efekti" sanılır.



Buz çözmeyi unutup, tavuğu sobanın üstünde eritmeye çalışır.

Sobamız yok ama olsun, niyet önemli.



Tarifin "kısık ateş" kısmını anlamaz; ya lav gibi yanar, ya buz gibi kalır.



Ama o hep umutludur:

"Bir gün ben de menemen yapmayı başaracağım."