ÇAMAŞIR İPİNDE KÖPEK REKORU:

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan beş yaşındaki Labrador Java, bir dakikada çamaşır ipine sekiz mandal takarak Guinness Dünya Rekoru kazandı.

Eğitmeni Lisa Rickards'ın köpeği, mandalları ağzıyla yerleştirdi. Kansas City'de 21 Mart'ta yapılan denemenin haberi bu hafta yayımlandı.

DÜKKÂNA TIMSAH GİRDİ:

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Southport kasabasında bir bagel dükkânına yaklaşık 90 santimetrelik bir timsah girdi.

Açık bırakılan arka kapıdan mutfağa, oradan ön bölüme yürüyen hayvan güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi Jesse Driscoll yardım çağırdı; dükkânın kapalı olduğu sırada gelen davetsiz ziyaretçi, polis ve hayvan koruma ekiplerince götürüldü.



BİR YILDA 1.207 SİNEMA SEANSI:

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Glenwood Hoskin Jr., bir yıl içinde sinemada 1.207 gösterime katılarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu sayı, günde ortalama 3,3 seans anlamına geliyor. Hoskin, internette sinema rekorlarını araştırdıktan sonra bir yılda en çok film izleme hedefine yöneldi.

BİR BAĞIRDI, İKİ REKOR ALDI:

İngiltere'de 1987'den beri kent tellallığı yapan Brenda Willison, 105,9 desibellik sesiyle kadınlar kategorisinde hem en yüksek sesli tellal hem de en yüksek sesli bireysel bağırış rekorunu kazandı.Willison, 9 Eylül'deki resmî denemede tellalların kullandığı "Oyez" çağrısını seslendirdi. Rekorlarının haberi bu hafta yayımlandı.

LASTİK TOPU GARAJA SIĞMADI:

ABD'nin Detroit kentinde yaşayan Claude P. Moore'un on yılı aşkın sürede büyüttüğü lastik bant topu, yaklaşık 5,25 ton ağırlığıyla dünyanın en büyüğü olarak tescillendi. Top garaja sığmayınca ayrı bir depoya taşındı. Ağustostaki resmî tartım için onlarca kişinin yardımıyla dışarı çıkarılan dev top, vinçle kaldırılarak Belle Isle'a götürüldü.

FİŞ ALAMADI, 2 MİLYON DOLAR KAZANDI:

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Bram Dunehew, benzin pompasının yazıcısı fiş vermeyince markete girdi. Fişini almak için uğradığı marketten bir de Powerball bileti alan Dunehew, 2 milyon dolar kazandı. Talihli, ikramiyenin bir bölümüyle babasına Cadillac alacağını söyledi.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kanadalı bir adam, 1990'larda aldığı bir kot pantolonu 25 yıl boyunca her gün giydi. Pantolon yıprandıkça yamadı ama asla yeni bir pantolon almadı.

Sonunda pantolon o kadar yıprandı ki, bir müzede sergilenmeye başlandı. (25 yıl, tek pantolon!)

TESPİTLİ YORUM

@elinherifi

Annem babamı boşamaya karar vermiş az önce arıyor, "Ne oldu yine?" dedim. Bodrumda ampul patlamış, 3-4 gün önce hâlâ değiştirmemiş. Bir ara "Artık halleder misin?" demiş annem, babam da "Ben ne anlarım Müzeyyen" demiş. Adam yüksek elektrik mühendisi...