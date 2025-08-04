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Halı saha maçına gelmeyen erkek tipleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 4 Ağustos 2025

(Ve neden onları bir daha kadroya almayız)...
"AYAĞIM BURKULDU"CU:
- Ama bir saat sonra story'de Latin dansı yapıyor…

"PATRON SON DAKİKA TOPLANTI VERDİ"Cİ:
- Patronu: "Ben de maçtaydım lan?"

"KIZ ARKADAŞIM İZİN VERMEDİ" TİPİ:
- Top mu senin sevgilin mi, karar ver!

"ÜZERİMDE PARA YOKTU"CU:
- Kardeşim, 50 TL ile Messi mi kiralıyoruz?

"ÇOK YOĞUNUM"CU:
- 90 dakikalık maç yerine 3 saat Netflix'te "Kararsızız" dizisi izlemiş.

"ALARM KURMAYI UNUTMUŞUM"CU:
- Maç akşam 9'da.

"İŞİM VARDI" DEYİP SÖYLEMEYEN:
- Gizli bir ajan ya da annesiyle pazara gitmiş olabilir.

"BEN ZATEN YEDEKTİM" SAVUNMASI YAPAN:
- Tam bir kulübe ruhu… Otur oturduğun yerde.

"HAVA KÖTÜYDÜ" DİYEN:
- Halı saha zaten çim değil, karakter testi.

"ÇOK YORGUNUM"CU:
- Ama Tinder'da 12 saat boyunca swipe yapmaya enerjisi var.

"UNUTMUŞUM" DİYEN:
- WhatsApp grubunda 46 kez yazılmış olmasına rağmen...

"ZATEN GEÇEN HAFTA BEN GOL ATTIM" DEYİP BIRAKAN:
- Misyonunu tamamlamış asker gibi.

"BEN ASLINDA BASKETBOLCUYUM"CU:
- Tamam, NBA seni bekliyordur…

"BENİ ARAMADINIZ" DİYEN:
- 6 kez etiketlenmiş ama bildirimleri kapalı olan özel bir çiçek.

"AYAKKABILARIMI BULAMADIM" DİYEN:
- Gece onları kim kaçırdı?
CSI ekibi yolda.

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