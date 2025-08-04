(Ve neden onları bir daha kadroya almayız)...

"AYAĞIM BURKULDU"CU:

- Ama bir saat sonra story'de Latin dansı yapıyor…



"PATRON SON DAKİKA TOPLANTI VERDİ"Cİ:

- Patronu: "Ben de maçtaydım lan?"



"KIZ ARKADAŞIM İZİN VERMEDİ" TİPİ:

- Top mu senin sevgilin mi, karar ver!



"ÜZERİMDE PARA YOKTU"CU:

- Kardeşim, 50 TL ile Messi mi kiralıyoruz?



"ÇOK YOĞUNUM"CU:

- 90 dakikalık maç yerine 3 saat Netflix'te "Kararsızız" dizisi izlemiş.



"ALARM KURMAYI UNUTMUŞUM"CU:

- Maç akşam 9'da.



"İŞİM VARDI" DEYİP SÖYLEMEYEN:

- Gizli bir ajan ya da annesiyle pazara gitmiş olabilir.



"BEN ZATEN YEDEKTİM" SAVUNMASI YAPAN:

- Tam bir kulübe ruhu… Otur oturduğun yerde.



"HAVA KÖTÜYDÜ" DİYEN:

- Halı saha zaten çim değil, karakter testi.



"ÇOK YORGUNUM"CU:

- Ama Tinder'da 12 saat boyunca swipe yapmaya enerjisi var.



"UNUTMUŞUM" DİYEN:

- WhatsApp grubunda 46 kez yazılmış olmasına rağmen...



"ZATEN GEÇEN HAFTA BEN GOL ATTIM" DEYİP BIRAKAN:

- Misyonunu tamamlamış asker gibi.



"BEN ASLINDA BASKETBOLCUYUM"CU:

- Tamam, NBA seni bekliyordur…



"BENİ ARAMADINIZ" DİYEN:

- 6 kez etiketlenmiş ama bildirimleri kapalı olan özel bir çiçek.



"AYAKKABILARIMI BULAMADIM" DİYEN:

- Gece onları kim kaçırdı?

CSI ekibi yolda.