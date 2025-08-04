(Ve neden onları bir daha kadroya almayız)...
"AYAĞIM BURKULDU"CU:
- Ama bir saat sonra story'de Latin dansı yapıyor…
"PATRON SON DAKİKA TOPLANTI VERDİ"Cİ:
- Patronu: "Ben de maçtaydım lan?"
"KIZ ARKADAŞIM İZİN VERMEDİ" TİPİ:
- Top mu senin sevgilin mi, karar ver!
"ÜZERİMDE PARA YOKTU"CU:
- Kardeşim, 50 TL ile Messi mi kiralıyoruz?
"ÇOK YOĞUNUM"CU:
- 90 dakikalık maç yerine 3 saat Netflix'te "Kararsızız" dizisi izlemiş.
"ALARM KURMAYI UNUTMUŞUM"CU:
- Maç akşam 9'da.
"İŞİM VARDI" DEYİP SÖYLEMEYEN:
- Gizli bir ajan ya da annesiyle pazara gitmiş olabilir.
"BEN ZATEN YEDEKTİM" SAVUNMASI YAPAN:
- Tam bir kulübe ruhu… Otur oturduğun yerde.
"HAVA KÖTÜYDÜ" DİYEN:
- Halı saha zaten çim değil, karakter testi.
"ÇOK YORGUNUM"CU:
- Ama Tinder'da 12 saat boyunca swipe yapmaya enerjisi var.
"UNUTMUŞUM" DİYEN:
- WhatsApp grubunda 46 kez yazılmış olmasına rağmen...
"ZATEN GEÇEN HAFTA BEN GOL ATTIM" DEYİP BIRAKAN:
- Misyonunu tamamlamış asker gibi.
"BEN ASLINDA BASKETBOLCUYUM"CU:
- Tamam, NBA seni bekliyordur…
"BENİ ARAMADINIZ" DİYEN:
- 6 kez etiketlenmiş ama bildirimleri kapalı olan özel bir çiçek.
"AYAKKABILARIMI BULAMADIM" DİYEN:
- Gece onları kim kaçırdı?
CSI ekibi yolda.