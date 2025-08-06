GÖLGEDEN GÖLGEYE KAÇIŞ TURU

Güneşin ısısını değil, varlığını bile hisseder hissetmez gölgeye kaçan özel bir refleks geliştirirler. Şemsiye, ağaç, dev bir Alman turist... ne olursa.



SPF 100'LE YAŞAMAK

Güneş kremi değil resmen zırh sürerler. O kadar ki biri çakmak çaksa "tutabilir" hissi verir. Her 20 dakikada bir yeniden sürülür. Krem değil, bağlanılan bir sadakat yeminidir.



LOBSTER MODU

İlk gün "Bir şey olmaz ya" diyerek güneşe çıkan beyaz tenli, akşamına kıpkırmızı olur.

Ertesi gün plajda herkes "Aa, yeni haşlanmış mı geldiniz?" diye sorar.



TERS PANDA BRONZLUĞU

Gözlük izinden oluşan bronzluk değil; resmen yüzlerine panda maskesi gibi yapışır.

Gözlük çıkınca "Oo kim bu iki halkalı yaratık?" denir.



YANIK ALOE VERA SEANSI

Günün sonunda sırtını biri aloe verayla yağlarken şöyle der: "Şey, orada bir nokta daha var. Azıcık daha sürsene... evet... ahh... işte orası."



"BEN GÖLGECIYIM" İTIRAFI

"Ben çok güneşe gelemem ya... gölge daha iyi..." diyerek tatilin tamamını plaj şemsiyesi altında sudoku çözerken geçiren tip.



KOLLAR BRONZ, BACAKLAR MOZZARELLA

Tişörtle güneşte oturunca kollar renk alır ama şort altı hâlâ "market rafındaki mozzarella" kıvamındadır.



"BEN ŞU ANDA YANIYOR MUYUM?" PANİKLERİ

Güneşte 10 dakika kaldıktan sonra sürekli bir panik: "Şu anda yanıyor muyum? Baksana sırtım kızarmış mı?" Yanıt ne olursa olsun, yine de krem sürülür.



AŞIRI KREM SÜRMEKTEN KUM TUTMAYAN CİLT

Kremin üstüne yapışmayan kum gibi bir hayal... Oysa gerçek: Tüm gün kum panosu gibi dolaşmak.



TATİLDE ŞAPKA KOLEKSİYONCULUĞU

Her gün başka bir geniş şapka, başka bir UV gözlük.

Adeta "Güneşe Karşı Moda Haftası."



"BEN ESMER OLMAM ZATEN, PEMBEYİM" TESELLİSİ

Yanık sonrası bronzluk değil, kırmızılık kalır. Kendilerini "Pembeyim ben yaa" diyerek avuturlar. Oysa pembelik, kızarıklığın şirinleştirilmiş halidir.



"TATİLDE KİTAP OKUYACAĞIM" YALANI

Şemsiye altında SPF 100 ile donanmış şekilde açılan kitap, sayfa 4'te terden yapışır. Sonra "Zaten çok sıcak ya, akşam okurum" denir. (Okunmaz.)