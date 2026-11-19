GECE yarısı gelen açlık krizinin en tehlikeli cümlesi "Bir bardak su içip yatacağım"dır. Mutfağa su içmeye girersin, beş dakika sonra ayakta kaşar peyniri yiyorsundur. Bardak hâlâ dolaptadır.

Buzdolabını ilk açtığında "Evde hiçbir şey yok" dersin. Üç dakika sonra tekrar açarsın. Sanki sen salona gidip gelene kadar dolaba sıcak börek teslim edilmiş olabilir. Üçüncü açışta sabah yüzüne bakmadığın zeytin birden cazip gelir. Bir tane yersin. Sonra çekirdeğini koymak için tabak çıkarırsın.

Tabak çıkmışken peynir de koyarsın. Gece bir buçukta kahvaltının kurulumunu tamamlamışsındır. İnsan bu saatlerde kendine çok makul açıklamalar yapıyor.

"Ekmeğin ucunu alacağım." Ekmeğin ucunu kesince yeni bir uç oluşuyor. Gece yarısı mutfağa giren insanın geometriyle imtihanı tam olarak bu. Üstelik bıçağı her seferinde yıkamamak için tezgâhın kenarında bekletiyorsun. Vicdanın bile devamının geleceğini biliyor. En büyük umut, buzdolabının arkasında duran dondurma kutusudur. Kapağını açana kadar çikolatalı mı vanilyalı mı diye düşünürsün. İçinden üç tane dolma çıkar. Önce hayal kırıklığına uğrarsın, sonra birini yersin. İkincisini de kutuya tek dolma koyup kaldırmak ayıp olur diye yersin. Üçüncüsünü sabaha bırakırsın. Dolabın kapağını kapatmadan sabah fikrinden vazgeçersin.

Bir de "Ayakta yiyorum, sayılmaz" meselesi var. İnsan kendini bu cümleye öyle inandırıyor ki sandalye çekmeye çekiniyor. Oturursa öğün olacak. O yüzden bir elinde tabakla tezgâha yaslanıp yiyor. Sonra tabaktaki kırıntıları eliyle toplayıp ağzına atıyor. Hem gece kahvaltısı etmiş hem de kendince mutfağı toplamış oluyor.

Bir de evdekiler uyanmasın diye poşeti yavaş açma çabası var. Gündüz elini sokup iki saniyede kraker aldığın paket, gece açılınca bütün apartmana ne yediğini bildiriyor. Tam bir krakeri ağzına atmışsın, içeriden ses geliyor.

- Mutfakta ne yapıyorsun?

- Su içiyorum.

- Su niye kıtırdıyor?

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Togo'da bilim insanları, gökkuşağı kertenkelelerine iki tür pizza sundu. Kertenkeleler 15 dakika içinde dört peynirli pizzaya saldırıp dilimler için kavga etti, dört mevsimli pizzaya ise hiç dokunmadı. Araştırmacı, kertenkelelerin "İtalyanlar gibi davrandığını" söyledi.

KAÇ YIL OLDU

İki yaşındaki çocuğun annesinin telefonundan 31 hamburger sipariş etmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

TESPİTLİ YORUM

@hepkirildi

Sırrın benimle güvende.

Yarısını dikkat dağınıklığından dinlemedim, diğer yarısını da unuttum.

Gülü Yorum

@iremerman

Dün akşam kendim, köpeğim ve kedim için dev deniz levreği pişirdim. Kedi yemedi. Köpek ve ben hafif zehirlendik. Köpek serumluk oldu, ben ilaçla atlattım. Kediler ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.