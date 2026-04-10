Yatak yapılan yerde tıkırtısıyla uyku uyutmamaya ant içmiş bir saat mutlaka bulunur. Saate küfür ederken uyuya kalırsınız.

Düşüncesi bile insanı germek için birebir. Çaktırmadan pilini çıkartın arkadaşlar.

Tuvalette işiniz bittikten sonra sifonu çekersiniz ama içinizden biri olan o parça inatla olay mahalini terk etmez.

Evde hiç böyle yapmıyordur halbuki?

Konforlu tartışmaya kapalı olan kanepe ya da çekyat size yatak olarak hazırlanır, gıkınızı çıkartamazsınız. Uyanınca dayak yemiş gibi kemikleriniz ağrır.

Misafirlikte 'Burda yatmam herhalde :)' diye düşündüğünüz ilk kanepe kesin olarak sizin yatacağınız yerdir :(

Gece uyku tutmadığında televizyonu açmak için tüm mal varlığınızı feda edebilirsiniz ama açamazsınız; uyanırlar...

Hayvan gibi sesi açık kalmıştır bir de, açar açmaz bağırır terbiyesiz eşya.

Ev sahibinin verdiği temiz pijamayı giymek zorunda olduğunuz için "Bunun bir beden küçüğü var mı?" diye sormanız imkansıza yakındır.

Yakıştı yalnız ha!

Ev sahibinin güzel yemek yapıyor olması gerekmez ama kötü de olsa o yemeği yemeyince kendinizi nankör hissedersiniz.

'Yemezsen ölümü gör, bir lokma ye lütfen!'

Banyoya girince dünyanın en zevkli işi olan kişisel bakım malzemelerini karıştırırsınız ve ev sahibi ile ilgili yeni ipuçları elde edersiniz.

Özellikle pahalı parfümleri çaktırmadan sıkmak bu işin olmazsa olmazlarından.

Sabah en erken kalkan siz olursunuz; kahvaltı yapmak için herkesin uyanmasını beklerken saçlarınıza aklar düşer, 50 yaş yaşlanırsınız.

Saat tıkırdamasa uyunur da işte.

Çift olarak bir misafirlikte yatılı olarak kalıyorsanız geçici bir süre aşkınızı ileri tarihe ertelersiniz.

Çaresizlik be kardeşim!

Evin minnoş hayvanı, ejderhaya dönüşmek için sizin olduğunuz zamanı beklemiştir; kısık sesle "hişşşşt", "hoşşttt" "pıssttt" "hoovv hovv!" diyerek kurtulmaya çalışırısınız.

Şakalaşıyor seninle ablası, oyun istiyor.

Gece gece karnınız acıkır, efendiliğinizden kalkıp mutfağa gidemezsiniz; mideniz sırtınıza yapışarak ağlaya ağlaya uyursunuz.

Kardeş, böyle zamanlar için çantada mutlaka bi çubuk kraker falan bulunduracan.

"Şimdi birisi kalkarsa?" diye düşündüğünüz için rahat rahat soyunup dökünemezsiniz, robocop gibi yatağa girersiniz. Gözün kulağın kapıda olur.

Dünyanın en rahatsız uyuma şekli :(



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Özensiz el yazısı bir zekâ işaretidir çünkü özensiz ve hızlı yazı yazan kişiler genelde çok hızlı düşündüklerinden elleri bu düşünce hızına yetişemez.

@ayaboboiy Nişanlarda falan neden magnet dağıtıyorsunuz, sizin ve eşinizin isminin buz dolabımızda ne işi var?

Üniversitemize yabancı ülkelerden öğrenciler geldi. İki Çek öğrenciyi misafir ettik. Akşam biraz gergin olduklarını hissedince nedenini sordum, Türk adetlerini, kurallarını bilmedikleri için yanlış bir şeyler yapmaktan korkuyorlarmış.

Gülerek "Rahat olun, burada kendi evinizde gibi davranabilirsiniz" dedim.

Sabah ben uyku sersemi mutfakta kahvaltı yaparken bizim parlak misafirlerden biri önümden çırılçıplak geçip tuvalete girdi. Fazla mı yüz verdik acaba?