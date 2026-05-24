"Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak" sözü genellikle Andy Warhol'a atfedilir. Adam 1960'larda bunu söylemiş ama büyük ihtimalle bugünkü sosyal medya düzenini görse kendi bile korkardı. Çünkü artık kimse 15 dakika beklemiyor. İnsanlar sabah uyanıp kahvaltı yapmadan önce ünlü olmaya çalışıyor. Eskiden ünlü olmak zordu.



Film çekeceksin, albüm yapacaksın, tiyatro oynayacaksın… Şimdi biri markette karpuza kulağını dayayıp "bu tok çıktı" diyor, ertesi gün fenomen.

Bir dönem insanlar yıllarca konservatuvar okuyordu. Şimdi adam sadece kaş kaldırarak 4 milyon takipçiye ulaşıyor.

Kadın hiçbir şey yapmadan kameraya bakıyor, yorumlar: "Abla enerjin aşırı iyi." Enerji dediğin şey de artık elektrik faturası gibi. Herkes birbirinin enerjisini tüketiyor.







Bir de herkesin içinde gizli bir ünlü refleksi var. Telefonun ön kamerası açıldığı an karakter değişiyor: "Selam canlarım…" Normalde bakkalda "abi poşet var mı?" derken sesi çıkmayan insan, story açınca National Geographic sunucusuna dönüşüyor. Bir de o meşhur cümle var:

"Arkadaşlar çok soruyorsunuz…" Kim soruyor belli değil.



Annesi bile bazen videoyu sonuna kadar izlemiyor ama adam kendini Birleşmiş Milletler'e açıklama yapıyormuş gibi hissediyor.

Daha geçen ay: "Abi IBAN at da tost yiyim" diyen çocuk, bugün: "Başarı bir zihniyet meselesidir" diye reels çekiyor.

Hayatında iki ilişki yaşamış biri "ilişki koçu", üç kere spor salonuna gitmiş biri "fitness motivasyon sayfası", bir kez kahve öğütmüş adam "barista yaşam kültürü" anlatıyor.



Bir ara herkes podcast açtı. Kimsenin anlatacak bir şeyi yok ama herkesin mikrofonu var. Adam üç bölüm boyunca sadece: "Abi sistemin dışına çıkmak lazım" diyor. Nasıl çıkacağız diye soruyorsun, cevap yok. Zaten adam hâlâ annesiyle yaşıyor. Ve kimse neden ünlü olduğunu bilmiyor.

Adamın bir yeteneği yok, bir açıklaması yok… sadece viral olmuş. Toplum olarak artık "meşhur olmayı" meslek yaptık. Eskiden aileler: "Doktor ol, mühendis ol" derdi.







Şimdi: "Oğlum dikey video öğren, hayat kurtarır." Warhol'un sözü aslında kehanet değilmiş. Adam resmen bugünkü interneti spoiler vermiş. Ve en korkutucu kısmı şu: Bir gün yanlışlıkla sen de ünlü olabilirsin. Sokakta esnerken birinin videosuna girersin… Altına duygusal müzik koyarlar… Bir bakmışsın yorumlarda: "Abi gözlerindeki yorgunluk bu çağın özeti." Bir anda röportaj hesapları seni bulur: "Şu an ne hissediyorsunuz?" Hiçbir şey hissetmiyorsun aslında. Sadece dolmuşa yetişmeye çalışıyordun.



Kore'de devlet, erkeklerin saç stilini resmen belirlemiştir. İzin verilen 28 saç modeli vardır ve bu modeller dışında saç kestirenler "muhalif" sayılarak toplama kamplarına gönderilebilir. 2019'da bir genç, favori K-pop yıldızına benzediği için saçını uzatınca, komşuları tarafından ihbar edildi ve 6 ay çalışma kampında kalmaya mahkum edildi.



@mrdaktir Babası çocuğu muayeneye getirdi. Baktım çocukta bi şey yok. 2 dk sessizlikten sonra 'hocam ben galiba yanlış çocuğu getirmişim ' dedi. Bu babalar harika ya.





@SirMuratPL Tek sıkıntımın kum dolan terliklerimi denizde yıkadıktan sonra tekrar kumlanması olduğu tatil günlerimi iple çekiyorum.