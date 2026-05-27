Sabah uyanır uyanmaz Instagram'da story turu, ardından WhatsApp dedikodu grubu yoklaması, öğleden sonra alışveriş sitesinde "Sadece bakıyorum" gezintisi.Kalan ömür 14 dakika.Sabah alarm çaldı mı? Kapattı. Geri yattı. Öğlen oldu, YouTube'da "En güçlü hayvanlar top 10" videosuna daldı.Ama yine de powerbank arıyor.TikTok, Instagram, Pinterest… Hepsi açık. Aynı anda 18 sohbet, 4 alışveriş sepeti.Abla azcık bana da zaman ver!YouTube'da "Mangal nasıl yakılır?", Google'da "Neden mangal hep erkek işi?", sonra oyun… Telefon: Yine oyun açtı bu ya...N'aber? Dün gördüm seni. Bi garip geldin. Neyse boşveeerr.4 dakika 32 saniye...Naber 3 gün sonra cevap gelir: İyidir.Aynı selfie'den 38 tane. Filtreyle bir, filtresiz bir, bir de "Şöyle bir gözümü kısıp çekeyim." Galeri: Yüzde 98 selfie, yüzde 2 kazara çekilmiş tavan.Galeri: Arabanın lastiği, yediği dürüm, ekran görüntüsüyle alınmış IBAN. Selfie yok, çünkü "Benim ne işim var selfieyle ya?"Sepette 12 ürün var ama daha bakıyorum. Kargo geldi mi? "Ben bi şey almadım ki bu ne ya?"Gamepad kırıldı. Yeni gamepad bak. Aynısını al. 3 gün sonra: Niye bu kadar çabuk bozuluyor ya?En son kiminle ne konuştuysa hâlâ telefonda anlatıyor. 1 saat 24 dakika 51 saniye...Alo? Geliyorum. Süre: 12 saniyeKadınlar telefonla sosyal bir festival düzenlerken, erkekler telefonu uzaktan kumanda gibi kullanıyor.61 yaşındaki James Verone, yıllardır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu ancak sigortası yoktu ve tedavi olamıyordu.Son çare olarak bir bankaya gitti, vezneye bir not uzatıp sadece 1 dolar istedi. Parayı aldıktan sonra hiçbir yere kaçmadı; oturup sakin bir şekilde polisin gelmesini bekledi. Gözaltına alındığında niyetini açıkça belirtti: "Hapishanede en azından bir doktora görünürüm." Bu, çaresizliğin sessiz ama çarpıcı bir protestosuydu.Ne hikmetse insan ağladığı anıları gülerek, güldüğü anıları ağlayarak hatırlıyor...Kuafördeyim, ufak bir çocuk traş olmamak için korkudan ağlıyor. Babası tam sakinleştirdi ikna etti kuaför kulağımı çakmakla ateşe verdi...