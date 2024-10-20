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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 20 Ekim 2024

Kadınlarla başarılı olmak istiyorsanız

Başka kadınlarla tanış.
Tabi ki evli değilseniz.
Kadınlar içgüdüsel olarak birbirlerini kıskanırlar. Bir '7'nin bir '9'a nasıl baktığını düşünün. Ona iğrenerek bakar, ama gerçekte, onun kendisi kadar 'güzel' olmamasından dolayı kıskanır.
Gizemli olun.
48 Güç Yasası'nın 4. Yasası, her zaman gerekenden daha azını söylemeniz gerektiğini belirtir. Gizemli erkekler kadınlar için uyuşturucu gibidir. Bir tane olun ve onu hayatınız boyunca elinizde tutun.
Öneri Bu doğrudan gizemli olmakla ilgilidir. İma ettiğinizde, söylediğiniz her şeyin ikinci bir anlamı olur. İmanın gücü, onun tam olarak ne demek istediğinizi anlamasıdır; siz tam olarak neyi kastettiğinizi anlarsınız, ancak bunu açıkça belirtmemişsinizdir; bunun yerine, buna değinmişsinizdir.
Cesaretli ve spontane olun.
Normal bir erkek güçlü olmaktan ve aklından geçenleri söylemekten korkar çünkü kadını kaybetmekten korkar. Siz bir erkek olarak, bolluk zihniyetine sahip olduğunuz ve umursamadığınız için bir kadını kaybetmeyi pek umursamayabilirsiniz.
Dürüst ve gerçek olun.
Dürüst olmak, dikkatsizlik, bolluk zihniyeti ve güvenin bir kombinasyonunu gerektirir. Bir kadın sizi tüm kalbiyle hor görebilir, ancak size saygı duyuyorsa, yine de sizi isteyecektir. Kadınlarla çalışırken saygı göstermek esastır.
Göz temasını sürdürün.
Özünde, erkeksi enerjiyi yay ve 'BİFTEK' yaklaşımını benimse; bu, onun zihninde kira ödemeden yaşamanı sağlayacaktır.
Katılmıyorum.
Kadınlar 'evetçi'den daha fazla nefret etmezler.
Söylediği her şeye katılan, onu asla sorgulamayan ve her kaprisine boyun eğen bir erkek, bir kadının en büyük kabusu olur. Kadınlar liderlik edebilen bir erkek ister. Söylediği her şeye katılıyorsan nasıl liderlik edebilirsin?

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Romanya'da bir adam, iki cüce keçiyle bir bankaya girerek soygun yapmaya çalıştı. Keçilerle birlikte güvenlik görevlilerini şaşırtan adam, bankanın içine girdi ve kasaya ulaşmaya çalıştı.
Ancak bu tuhaf girişim başarısız oldu, çünkü keçiler ortalığı karıştırdı ve adam yakalandı.
Olay, hem tuhaflığı hem de komikliğiyle hafızalarda yer etti.

GÜLÜ YORUM
@bendemistims 140 kilo babam mide ameliyatı geçirip 85 kiloya kadar indi. Az önce odamda dizleri yırtık taşlı kotumu denerken buldum, nasıl sence yakıştı mı bana diye soruyo. Yakında bu adam annemi de aldatır, özgüvenini geri kazanmış çirkin erkek delirmesi bu. Her şeyi göze almış, çok belli...

TESPİTLİ YORUM
@ibrahimsvl Yeni nesil GDOlu beslene beslene Amerikalı- Avrupalı muadilleri gibi iri kıyım oldu. 2000 öncesi doğanlar somun ekmek yemekten hasar kayıtlı Şahin gibi dolaşıyor.
Bunların hepsi Optimus Prime...

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