PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kadınların yeni tripleri

Kadınların yeni tripleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 8 Kasım 2025

Sessiz Story Tribi

Eskiden biri küstü mü, surat asardı. Şimdi story atıyor: "Bazı insanlar değer bilmeyi öğrenmeli." Bu pasif agresiflik şaheseri sadece hedef kişiye değil, 427 takipçiye de yönelik. Story'de kullanılan font ne kadar italikse, trip o kadar derindir.

Konumla Mesaj Verme Dönemi

"Şu an buradayım" diyerek paylaşılan bir kafe fotoğrafı, aslında şunu diyor: "Bak, senle gelecektik buraya ama ben sensiz de geldim. Ve tatlım çok güzelmiş, ama sen yoktun." GPS destekli sitem diyebiliriz. Artık kalp kırıklıkları bile harita üzerinden ölçülüyor.

Spotify Trip Listesi

Yeni nesil "trip" artık playlist halinde: "Cool Girl" "IDGAF" "Köprüden Önce Son Çıkış" Listeye gizli anlamlar yüklü. Açıklama kısmında da genellikle şu yazar: "Dinle ve anla." Ama tabii erkek tarafı anlamaz. Çünkü o hâlâ "acaba bana mı trip atıyor?" seviyesindedir.

Ruhsal Uyanış Tribi

2025'in en moda tribi: "Ben artık enerjimi koruyorum." Bu trip, karşı tarafla konuşmamakla kalmaz, aurasını da kapatır. Artık trip değil, "enerji sınırı." Konuşmak yerine tütsü yakılır, "evren seni zaten cezalandırır" denir.

Filtreli Trip

Kadın sinirli ama estetikten taviz yok. Selfie'de yüz ifadesi: 50% kırgın, 30% güçlü, 20% "bak pişman ol" bakışı. Caption: "Güçlü kadınlar ağlasa da makyajı akmaz." Erkek fotoğrafı beğenirse: "Yani beğeniyorsun ama davranışın öyle değil." Beğenmezse: "Artık ilgilenmiyor bile." Yani her durumda suçlu sensin.

Emojiyle İleti Tribi

Artık uzun mesajlar yok. Sadece: 4 "Kırıldım ama belli etmiyorum." 4 "Sustum çünkü konuşsam yer yerinden oynar." 4 "Yeni fotoğraf attım, farkında mısın?" 4 "Sen bittin dostum." Bu dört emojiyle ilişkiyi bitirmek mümkün.

Sonuç

Kadın tripleri artık dijitalleşti, modernleşti ve çok katmanlı hale geldi. Artık "küsmek" değil, stratejik sessizlik yönetimi. Bir kadının tribini anlamak, NASA görevi gibi: hassas ölçüm, dikkatli gözlem ve bolca sabır ister. Ama merak etmeyin beyler… Her ne kadar "hiçbir şeyim yok" cümlesi evrim geçirip "enerjimi saklıyorum"a dönmüş olsa da, çözüm hâlâ aynı: Tatlı al, dinle, özür dile. İster dijital trip, ister kozmik trip… Unutmayın: Kadınlar trip atmaz, duygularını sanatsal biçimde paketleyip sunar.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aşk üzerine komik sözler 07 Kasım 2025, Cuma Kadınların “Ne giyeceğim?” sorunsalı 06 Kasım 2025, Perşembe Berberlerin dayanma gücü: İnsanlığın son kalesi 05 Kasım 2025, Çarşamba Parasızlık: İnsanlığın en uzun süreli reality şovu 04 Kasım 2025, Salı
Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un minik prensesi Jan Asya’ya bakın! Gupse Özay’a benzetildi
Barış'ın minik prensesi hayran bıraktı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Emekli zammı için yeni ipucu
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez’in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM’de
Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Fenerbahçe’den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda