Market poşetinin fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılında market poşetlerinin adet başına 1 liradan satılması kararlaştırıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 19:33

2019 yılından itibaren ücretli hale getirilen market poşetleri, 2025 yılında 50 kuruş olarak satılıyordu. Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 'Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı' gerçekleştirdi.

Fotoğraf (AA)

KARAR 1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Toplantıda alınan kararla, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi. Böylece plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik ekonomik caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor. Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Fotoğraf (AA)

28 MİLYAR TASARRUF EDİLDİ

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre; plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Uygulama sayesinde yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salınımının da önüne geçildi.

