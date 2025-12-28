takvim-logo

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kavga: Cam bardakla boğazını kesti

Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında çıkan kavgada cam bardakla boğazından yaralanan Ömer G. hastaneye kaldırıldı. Kız arkadaşına sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Abdullah Kemal D. ise polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Beyoğlu’nda eğlence mekanında kavga: Cam bardakla boğazını kesti

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda cam bardakla boğazından yaralanan ve kafa atılarak darbedilen Ömer G. hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren Abdullah Kemal D. tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHAİstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHA

CAM BARDAKLA BOĞAZINDAN YARALADI

Olay, 25 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Beyoğlu'nun Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için bir mekana giden Ömer G., içeride bulunduğu sırada kimliği daha sonra belirlenen bir kişiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Kemal D., elindeki cam bardakla Ömer G.'ye saldırdı. Kavga sırasında Ömer G.'nin boğazından yaralandığı, ayrıca kafa atılarak darbedildiği öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHAİstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHAİstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHA

"KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ" İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Abdullah Kemal D. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin, poliste verdiği ilk ifadede, tanımadığı bir kişinin kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini ileri sürerek "kız arkadaşıma sarkıntılık etti" dediği, yaşanan arbede sırasında elindeki bardağın kırıldığını ve kendisinin de yaralandığını savunduğu öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHAİstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası kanlı bitti, DHA

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.