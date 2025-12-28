Beyoğlu'nda eğlence mekanında kavga: Cam bardakla boğazını kesti
Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında çıkan kavgada cam bardakla boğazından yaralanan Ömer G. hastaneye kaldırıldı. Kız arkadaşına sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Abdullah Kemal D. ise polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda cam bardakla boğazından yaralanan ve kafa atılarak darbedilen Ömer G. hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren Abdullah Kemal D. tutuklandı.
CAM BARDAKLA BOĞAZINDAN YARALADI
Olay, 25 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Beyoğlu'nun Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için bir mekana giden Ömer G., içeride bulunduğu sırada kimliği daha sonra belirlenen bir kişiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Kemal D., elindeki cam bardakla Ömer G.'ye saldırdı. Kavga sırasında Ömer G.'nin boğazından yaralandığı, ayrıca kafa atılarak darbedildiği öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.