Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad toprağa verildi

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 18:04

Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'ın cenaze töreninden (takvim.com.tr)

Medine Riyadiye Stadı'nda düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Abdülhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu yetkilileri, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Libya ordusundan çok sayıda komutan ile aile yakınları ve çok sayıda Misratalı katıldı. Haddad'ın naaşı Misrata Al-Gameri Mezarlığı'na defnedildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düştü, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetti.