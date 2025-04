TEMEL KARAKTER ÖZELLİKLERİ:

Doğuştan delidir:

Kaleci olmak zaten biraz "deli işi"dir. Elini kolunu sakınmaz, yere atlamaktan çekinmez ama "Ayağım kaydı" bahanesi cebindedir.

En çok bağıran kişidir:

Top rakipteyse "ADAMINI ALSANA!", top kendisine geldiyse "NEREDEYİNİZ BE!" diye bağırır.

Kaptan gibi davranır:

Kimse ona sormasa da defansın nasıl dizileceğine o karar verir.

İlk 5 dakika eldivensiz başlar:

"Isınınca takarım ya" der ama maçı da öyle bitirir.

Takımda bir kişi yüzünden gol yenirse… O kişi her zaman başkasıdır.



FİZİKSEL VE OYUNSAL ÖZELLİKLER:

İlk golde kızar, ikinci golde küsüp yatar:

İlk golde takımı toparlar, ikinci golde "Ben mi oynuyorum tek başıma?" moduna girer.

Refleksi fena değildir ama file dolu:

10 pozisyonun 3'ünü çıkarır, 7'si ağlarda, sonra "savunma bomboştu abi" der.

Ayakla oynamayı sevmez:

Topu ayağıyla sektirirken gerilir, genelde "vur gitsin" tercihidir.

Penaltılarda şov yapar:

Yerinde durmaz, sağa sola zıplar, ama top kaleye girince "çok iyi vurdu ya…" der.

Gerekirse kavga çıkarır:

Rakip oyuncu kaleye yaklaşınca "faul faul!" diyerek oyunu durdurur.



DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLER:

"Ben normalde oynamıyorum kaleye geçiyorum" diyen:

Her kaleci bu cümleyi hayatında en az 1.000 kez kurmuştur.

Kendi takımına daha çok kızar:

Rakip değil, genelde arkadaşlarına sinirlidir. Hele biri defansı boş bırakmışsa yandı gülüm keten helva.

Gol sevinci yaşamaz, gol yemeyince gururlanır:

Takım 5 atsa umurunda olmaz, 0 gol yediği gün "BUGÜN KİLİT BENİM" havasındadır.

Yan toplarda hep "Benim!" der ama... Genelde ya yumruk boşa gider ya da top direğe çarpar.

Taraftar yok ama tribüne oynar:

Her kurtarıştan sonra kendine alkış tutar, hatta bazen "helal be!" diye kendi kendini motive eder.



MAÇ DIŞI BONUSLAR:

Saha kenarında en çok mataraya sahip kişidir.

Maç sonrası en fazla hakemlik tartışması yapan odur.

Fotoğraf çekilecekse hep en arkadadır ama pozun en ciddi yüzü odur.

"Kalenin zemini bozuktu" gibi yaratıcı bahanelerde uzmandır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Yıl: 1860'lar, Yer: ABD.

Bir adam mezarlıkta dolaşırken kendi adını, doğum yılını ve o günkü tarihi ölüm tarihi olarak yazılmış bir mezar taşı görür.

Şok geçirir.

O gün trenine geç kalır ve o tren büyük bir patlamayla havaya uçar.

Adam tesadüfen hayatta kalır.

Sonradan ortaya çıkar ki mezar taşı, eski bir taş ustasının örnek taşıdır. Ama tüm bilgiler... sadece tesadüfen tutmuştur.



GÜLÜ YORUM

@kizlarbubiz Ablam ütü yapmayı sevmediği için enişteme gömleğin kendisine yakışmadığına ikna etti. Adam gömlek giymeyi bıraktı, ablam ütü yapmayı.

İdolüm valla bu kız...



TESPİTLİ YORUM

Kaza yaptık, "Hay sana ehliyeti verenin" diye arabadan indim.

Karşı arabadan 8 ay önce ehliyet verdiğim adayım indi.