Aşk, erkeğin kadına kıyafet seçmesinde yardımcı olması, kadının da erkeğin kravatını düzeltmesine yardım etmesidir.
Aşk; birlikte alışverişe çıkmak, arkadaşları selamlamak, markette kasiyerle sohbet etmektir.
Aşk, ailenizle birlikte yemek yemenin tadını çıkarabilmeniz için birbirinizi beklemektir.
Sevgi, bebeği şakacı bir şekilde gıdıklamaktır ki bunun adı ebeveynlikte ekip çalışmasıdır!
Aşk; yastık savaşı yapmak, spor müsabakası izlerken neşeyle yarışmak ve tatlı dille birbirini kızdırmaktır.
Aşk, ortaklaşa bulmaca çözmek veya kapalı alanda masa oyunları oynamaktır.
Aşk, erkeğin kadının saçını nazikçe düzetlmesi, kadının ise erkeğin gömleğindeki lekeyi silmesidir.
Aşk, eski fotoğrafları birlikte anmaktır.
Aşk, komik, neşeli veya tatlı mesaj, makaleler ve video alışverişinde bulunmaktır.
Aşk, birlikte yürüyüşe çıkmak, koşmak veya bisiklete binmektir.
Aşk, çift olarak birbirinin anne ve babasını ziyaret etmektir.
Aşk, ister araba kullanırken, ister evde dinlenirken, birlikte güzel müzik dinlemektir.
Sevgi, çocuklarınızın anlattığı komik hikayeleri dinlemek veya anlamlı sohbetler paylaşmak, harika anılar yaratmaktır.
Aşk, uykuya dalmak üzere olan birinin, diğerinin üstüne battaniye örtmesidir.
Aşk, eşinizin en iyi arkadaşınız olmasıdır.
Bazıları gösteriş ve lüksle etkilemeye çalışırken, gerçek aşk, birbirine güvenen ve değer veren partnerler arasında paylaşılan basit, günlük mucizelerde, harikalarda ve anlarda bulunur.
BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1950'lerde, Sovyetler Birliği'nde bir fabrika işçisi, "deneysel bir uçuş" için gönüllü olmayı kabul etti. Ancak deneyin bir uzay uçuşu olduğunu öğrendiğinde, kendini uzayda buldu! Adam, ilk başta uzaya gitmek istemediğini belirtti, ancak bu deneysel uçuş onun tarihe geçen ilk gizli astronotlardan biri olmasına neden oldu.
GülüYorum
@nurcanergunnn Erkek kardeşim diyor ki: "Kesinlikle evlenmeyeceğim." Oğlum senin baban herkesin düğününe gitti ve yarım altın taktı. Sen istediğin kadar "Ben evlenemeyeceğim" de o baba seni evlendirir.
TESPİTLİ YORUM
@cigbem 1 saatlik işi 20 dakikada yaparsan kalan 40 dakikada yeni iş kitlerler. Bu sistemde pratik ve becerikli olmak sömürülme sebebidir. Akıllı olan işini göstere göstere sündüre sündüre yapar.
AlkışlıYorum
"Ben bu soruyu çözemem" dedi. "Çözersin tabi, sen zeki bir öğrencisin, yapabilirsin" dedim. "Hocam maalesef gazla çalışmıyorum" dedi.