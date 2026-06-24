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Aşk, rahatlarken birbirinizin kulaklarını pamuklu çubuklarla temizlemektir, ne rahatlatıcı bir deneyimdir!Aşk; birlikte alışverişe çıkmak, arkadaşları selamlamak, markette kasiyerle sohbet etmektir.Sevgi, bebeği şakacı bir şekilde gıdıklamaktır ki bunun adı ebeveynlikte ekip çalışmasıdır!Aşk, ortaklaşa bulmaca çözmek veya kapalı alanda masa oyunları oynamaktır.Aşk, eski fotoğrafları birlikte anmaktır.Aşk, birlikte yürüyüşe çıkmak, koşmak veya bisiklete binmektir.Aşk, ister araba kullanırken, ister evde dinlenirken, birlikte güzel müzik dinlemektir.Aşk, uykuya dalmak üzere olan birinin, diğerinin üstüne battaniye örtmesidir.1950'lerde, Sovyetler Birliği'nde bir fabrika işçisi, "deneysel bir uçuş" için gönüllü olmayı kabul etti. Ancak deneyin bir uzay uçuşu olduğunu öğrendiğinde, kendini uzayda buldu! Adam, ilk başta uzaya gitmek istemediğini belirtti, ancak bu deneysel uçuş onun tarihe geçen ilk gizli astronotlardan biri olmasına neden oldu.Erkek kardeşim diyor ki: "Kesinlikle evlenmeyeceğim." Oğlum senin baban herkesin düğününe gitti ve yarım altın taktı. Sen istediğin kadar "Ben evlenemeyeceğim" de o baba seni evlendirir.1 saatlik işi 20 dakikada yaparsan kalan 40 dakikada yeni iş kitlerler. Bu sistemde pratik ve becerikli olmak sömürülme sebebidir. Akıllı olan işini göstere göstere sündüre sündüre yapar."Ben bu soruyu çözemem" dedi. "Çözersin tabi, sen zeki bir öğrencisin, yapabilirsin" dedim. "Hocam maalesef gazla çalışmıyorum" dedi.