Erkekler arasında bazı cümleler vardır ki duyulduğu anda çevredeki insanların içini hafif bir tedirginlik kaplar. Bunlardan biri de hiç şüphesiz: "Bir şey deneyeceğim." Bu cümle ilk bakışta masum görünür. Ancak tarih boyunca birçok kırık eşya, bozulmuş elektronik cihaz ve beklenmedik masraf bu dört kelimeyle başlamıştır. Mesela bir erkek internette iki dakikalık bir video izler.



Videoda biri eski bir elektrik süpürgesinden jet motoru yapıyordur. Normal bir insan videoyu izler, beğenir ve hayatına devam eder. Erkek ise videoyu kapatıp etrafa bakınır ve şöyle der: "Bir şey deneyeceğim." İşte felaket tam o anda giriş yapar.

Deney genellikle evde zaten çalışan bir eşya üzerinde yapılır. Çünkü çalışmayan bir şey üzerinde deneme yapmanın heyecanı yoktur.

Çalışan bir cihaz sökülür, parçalar masaya dizilir ve mühendislik bilgisi tamamen özgüvenle desteklenmeye çalışılır. İlk yarım saat oldukça umut vericidir. "Galiba oldu." Bir saat sonra: "Şurayı tekrar taksak düzelir." İki saat sonra: "Bu vida başta burada mıydı?" Üç saat sonra ise evde şu klasik cümle duyulur: "Önemli olan tecrübe kazanmak." Erkeklerin "Bir şey deneyeceğim" cümlesi sadece teknik konularla sınırlı değildir. Mutfakta da benzer sonuçlar doğurabilir.



Bir erkek gece saat 23.30'da mutfağa girer ve internette gördüğü tarifi uygulamaya karar verir: "Bir şey deneyeceğim." Yirmi dakika sonra mutfak savaş alanına döner. Kullanılan malzeme sayısı yapılan yemek miktarının yaklaşık on katıdır. Sonuçta ortaya ne yemek ne tatlı ne de içecek olarak sınıflandırılabilecek bir ürün çıkar. Ama yine de gururla şunu söyler: "Aslında fikrim güzeldi." Arabalar da bu cümleden sıkça nasibini alır.

Bir erkek kaputu açıp motorun karşısına geçtiğinde ve "Bir şey deneyeceğim" dediğinde, aracın o gün bir yere gitme ihtimali ciddi şekilde azalır. Çünkü erkeklerin zihninde her zaman şu düşünce vardır:



"Ustalar da sonuçta insan." Evet, ustalar da insandır. Ama ustalar genellikle motoru tamir etmeye başlamadan önce YouTube'dan üç farklı video izleyip sonra tahmin yürütmezler. Sonuç olarak erkekler için "Bir şey deneyeceğim" cümlesi ilerlemenin, merakın ve özgüvenin sembolüdür.

Ancak aynı zamanda küçük çaplı felaketlerin, kaybolan vidaların ve "Başta çalışıyordu aslında" cümlesinin de resmi başlangıç noktasıdır. Yine de dünya üzerindeki birçok icat muhtemelen bir erkeğin "Bir şey deneyeceğim" demesiyle ortaya çıkmıştır. Geri kalanlar ise hala çekmecede duran ve ne işe yaradığı bilinmeyen parçalardır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?



1962 yılında İsveç'te devlet televizyonuna çıkan bir uzman, siyah-beyaz televizyonların ekranına ince bir naylon çorap geçirilirse görüntülerin renkli görülebileceğini anlattı. Binlerce kişi evlerinde televizyonların önüne çorap geçirerek renkli yayın izlemeye çalıştı. Sonuç elbette başarısız oldu ama bu olay yıllarca İsveç'in en ünlü medya şakalarından biri olarak anlatıldı.



TESPİTLİ YORUM



@emiranyyuksel Metroda bir kadın, kalabalıktan dolayı içeri girmekte zorlandı. "Japonya olmuşuz artık" dedi. İçeride oturan bir adam ise çok da yüksek olmayan bir sesle, "Sanki gittin de gördün Japonya'yı" dedi.



GülüYorum



@erzincanlibibey Sabah sabah evdeki kettle bozulmuş kettle almaya gittim. Kasiyer kıza dönüp dedim ki "Bu arkadaş aramıza yeni katılacak." Kasiyer kız gülmedi, ben ve sıradaki hüptirik alan çocuk güldük.

