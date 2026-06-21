Kadınların gizli süper güçleri varsa bunlardan biri kesinlikle çevresel farkındalıktır. Erkekler bir odada üç saat oturup duvardaki tablonun değiştiğini fark etmeyebilir. Kadın ise odaya girer girmez "Perdeyi mi değiştirdiniz? Sehpanın yeri kaymış. Ayrıca senin moralin bozuk." diyebilir.

İşin ilginç tarafı, kadınlar bu gözlemlerini genellikle önceden de paylaşırlar. Ancak o sırada karşı tarafın dikkat seviyesi oldukça düşüktür. Örneğin kadın bir hafta önceden:



"Bu çamaşır makinesinden ses geliyor" der. Erkek: "Yok canım." Üç gün sonra: "Bu araba biraz garip çalışıyor." Erkek: "Abartıyorsun." Bir hafta sonra: "Komşular taşınacak galiba." Erkek: "Nereden çıkardın?" İki hafta sonra çamaşır makinesi bozulur, araba servise gider, komşular da taşınır. İşte o an kadınların en güçlü cümlesi devreye girer:



"Ben sana söylemiştim." Bu cümle bazen bir bilgilendirme, bazen bir zafer konuşması, bazen de geçmiş kayıtların yeniden yayınlanmasıdır.

Kadınların hafızasında bu kayıtlar özel bir arşivde tutuluyor gibidir. Siz bir konuşmayı unutmuş olabilirsiniz ama onlar tarih, saat ve hava durumuyla birlikte hatırlayabilir. "Geçen ay salı günü, kahvaltıda söylemiştim." İnsan ister istemez düşünüyor: "Acaba gizlice tutanak mı tutuluyor?" Aslında olay çok basit.



Kadınlar çoğu zaman çevrelerinde olup bitenleri düşündüklerinden çok daha fazla fark ederler. İnsanların davranışlarını, ses tonlarını, küçük değişiklikleri ve yaklaşan sorunları erken yakalayabilirler. Bu yüzden "Ben sana söylemiştim" cümlesinin kadınlar arasında bu kadar yaygın olması tesadüf değildir. Çünkü çoğu zaman gerçekten söylemişlerdir. Sorun şu ki, o sırada dinleyen kişi büyük ihtimalle maç sonucuna, telefonuna ya da akşam ne yiyeceğine odaklanmıştır.



Bu yüzden kadınların "Ben sana söylemiştim" cümlesi aslında bir kehanet değil, geç gelen bir hatırlatmadır. Kısacası kadınların sezgileri bazen o kadar güçlüdür ki, erkekler geleceği gördüklerini sanır. Oysa onlar sadece etrafa biraz daha dikkatli bakıyordur. Ve evet... bunu da daha önce söylemişlerdir.



ALIŞVERİŞ



Adamın biri eşine sormuş: Hayatım, beni mi daha çok seviyorsun yoksa alışveriş yapmayı mı? Kadın hiç düşünmeden cevap vermiş: Seni. Adam sevinmiş: Gerçekten mi? Kadın: Tabii ki. Alışverişe giderken seni de götürüyorum, alışverişi ise her yere götüremem.



BİR ŞEY YOK



Adam: Bir şey mi oldu? Kadın: Yok. Adam: Emin misin? Kadın: Evet. Adam: Tamam. Kadın: Demek gerçekten hiçbir şeyin farkında değilsin... Adam: İşte şimdi bir şey oldu.



TESPİTLİ YORUM



Arkadaşlar biz de biliyoruz 6'dan sonra yemek yemezsek şekeri unu kesersek 30 dakika yürüyüş yaparsak zayıflayacağımızı ama olmuyo işte olmuyo her haltı yiyip spor yapmayip kilo verdiricek bi şey bilmiyosanız yazmayın bi daha tavsiye falan



BUNLARI BİLİYOR MUYDUN?



Jake Fen isimli Macar bir adam, eşini korkutmak için evde yokken kendisine intihar süsü verdi. Eve dönen eşi onu öyle görünce bayıldı. Kapının aralığından içeri bakan meraklı bir komşu, ikisinin de öldüğünü düşünüp evi soymaya başladı. Hırsız komşu tam evden çıkacakken, Jake kadına sert bir şekilde vurdu. Komşu ise cesedin canlandığını sanıp korkudan öldü. Jake Fen bu olay için görülen mahkemeden beraat etti.



Olay: 1962'de ABD'nin Marine 1 adlı füzesi, rotasını belirleyen bilgisayar programında bir "-" (eksi) işaretinin yanlış yere konulması yüzünden rotasından çıktı. Füze, dünyaya çarpmaması için havada imha edilmek zorunda kalındı. Bu küçük yazım hatası, ABD'ye tam 18,5 milyon dolara mal oldu.