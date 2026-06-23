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Erkekler için araba yıkamak dışarıdan bakıldığında basit bir temizlik işi gibi görünür. Oysa işin aslı pek öyle değildir. Araba yıkamak birçok erkek için sessizce yapılan bir terapi, bir meditasyon ve bazen de kişisel gelişim etkinliğidir. Bir erkek eline süngeri aldığı anda farklı bir ruh haline geçer. Gün içinde canını sıkan ne varsa yavaş yavaş arka plana kaymaya başlar. Patronun söylediği sözler, ödenmesi gereken faturalar, bitmeyen işler, cevapsız mesajlar... Hepsi birkaç dakikalığına önemini kaybeder.Çünkü artık önünde çok daha önemli bir görev vardır: Arabanın üzerinde geçen hafta park altında oluşan gizemli kuş izini çıkarmak.Araba yıkamanın ilk aşaması hazırlıktır. Kovalar hazırlanır, bezler bulunur, hortum açılır. Bu sırada erkeklerin çoğu profesyonel bir yarış takımının pit ekibi gibi davranmaya başlar. Evin önünde duran aile arabası, zihninde bir anda Formula 1 aracına dönüşebilir.Sonra köpükleme aşaması gelir. İşte terapi tam olarak burada başlar. Köpüğün arabanın üzerinde yavaş yavaş yayılışını izlemek birçok erkek için açıklanamaz bir huzur kaynağıdır. Özellikle sıcak bir yaz gününde köpüklerin kaportadan aşağı doğru süzülmesi adeta doğa belgeseli izlemek kadar rahatlatıcı olabilir.Hayatın en büyük sorularıyla en küçük detayları aynı anda düşünmek araba yıkamanın doğal yan etkilerinden biridir. Bir başka ilginç konu da detay temizliğidir. Normal günlerde odasındaki dağınıklığı fark etmeyen bir erkek, araba yıkarken jantın içinde kalan yarım santimlik kiri kilometrelerce uzaktan görebilir. O kir artık kişisel mesele haline gelir. Çıkana kadar mücadele edilir. Jant temizliği zaten başlı başına bir karakter testidir. İlk başta büyük bir motivasyonla başlanır. İlk jant pırıl pırıl olur.İkinci jant da güzel gider. Üçüncü jantta enerji biraz düşmeye başlar. Dördüncü jantta ise insan hayatındaki seçimleri sorgulamaya başlayabilir.Cam silme işlemi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Camda kalan tek bir iz, tüm operasyonun başarısını gölgeleyebilir. Bu yüzden erkekler camı siler, kontrol eder, farklı açıdan bakar, tekrar siler. Sonra biraz yürür gider. Ardından geri dönüp tekrar bakar. Çünkü o iz gerçekten gitmiş mi emin olmak gerekir.İç temizlik kısmı ise arkeolojik kazıya benzer. Koltukların altından yıllar önce kaybolduğu düşünülen eşyalar çıkabilir. Bir bozuk para, eski bir otopark fişi, kayıp bir kulaklık, nereden geldiği bilinmeyen bir vida...Araba temizlendikçe gurur seviyesi de yükselmeye başlar. Çünkü ortada gözle görülür bir başarı vardır. Önce kirli olan araç şimdi parlamaktadır. Yapılan işin sonucu hemen görülür. Belki de araba yıkamanın bu kadar rahatlatıcı olmasının sebeplerinden biri budur. Hayatta birçok şeyin sonucu uzun sürede ortaya çıkar ama araba yıkamada emeğin karşılığını yarım saat içinde görebilirsiniz. Yıkama işlemi tamamlandığında ise son kontrol aşaması başlar. Erkek, arabasının etrafında birkaç tur atar. Farklı açılardan bakar. Güneş ışığında inceler. Uzaklaşır. Tekrar yaklaşır. Bu sırada yüzünde hafif bir memnuniyet ifadesi oluşur. Araba artık sadece bir ulaşım aracı değildir. Kendi emeğiyle parlatılmış bir projedir.Hatta bazı erkekler yıkama bittikten sonra gereksiz yere kısa bir tur atma isteği hisseder. Amaç bir yere gitmek değildir. Amaç temiz arabayı kullanmaktır.Ne var ki evrenin farklı planları olabilir.Araba yıkandıktan sonraki ilk gün genellikle şu olaylardan biri yaşanır:Kuşlar toplantı yapıp özellikle o arabayı hedef seçer.Beklenmedik bir yağmur başlar.Yoldaki tek su birikintisi tam aracın yanından geçerken patlar.Çamurlu bir kamyon önünüze çıkar.Ve bütün bunlardan sonra erkek derin bir nefes alıp şu cümleyi kurar: "Sağlık olsun...Hafta sonu yine yıkarız."1980'lerde Avustralya'da bir çiftçi tarlasında gökten düşmüş metalik bir cisim buldu. Olay yerine gidenler bunun uzay aracı parçası olabileceğini düşündü. İnceleme sonunda cismin bir uçaktan düşen eski bir çamaşır makinesi tamburu olduğu anlaşıldı.Bizim evde ütüleri babam yaptığı için Babalar Günü hediyesi olarak ütü aldık. 3 taksitle. Babamın kartından...Babam, "Günlük 500 TL'ye yanımda çalışır mısın?" diye sordu. Ben de "500 TL'ye şuradan şuraya gitmem" dedim. "5 saniye içinde şuradan kapıya seke seke git, 200 TL vereyim." dedi... Gittim.