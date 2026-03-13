Araçtaki sonradan takılan ekran ve ses sistemine 21 bin lira ceza: Bakan Çiftçi açıkladı, son tarih 1 Nisan

21 bin lira ceza geliyor, son tarih 1 Nisan! Bakan Çiftçi uyardı: Araçına sonradan hoparlör, amfi ya da tablet taktıranlar dikkat. Orijinal olmayan her sistem artık yasak kapsamında.

Kanunda Ne Değişti?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Resmî Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanan kanunla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada bu değişikliklerin ses ve görüntü sistemlerini doğrudan ilgilendiren boyutunu anlattı.

Orijinal Sistemler Tamamen Serbest

Fabrikadan monte edilmiş orijinal ses ve ekran sistemleri yasak kapsamı dışında. Navigasyon kullanmak, araçta müzik dinlemek, ekranı fabrika ayarlarıyla kullanmak tamamen serbest. Bakan Çiftçi, "Araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca yok." dedi.

Yüksek Sesle Müzik: 3 Bin Lira Ceza

Araçta müzik dinlemek serbest. Ancak sesi dışarıdakileri rahatsız edecek düzeye çıkarmak 3 bin lira idari para cezasını beraberinde getiriyor. Çiftçi, "Başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlemememiz gerekiyor." diyerek konuya dikkat çekti.

Tablet, Hoparlör, Amfi: 21 Bin Lira Ceza

Araçlara sonradan takılan her türlü ilave için ceza çok daha ağır. Kanuna göre üç ayrı durum bu kapsamda değerlendiriliyor. Birincisi; aracın orijinalinde olmayan tablet takıp video oynatmak. İkincisi; sonradan hoparlör veya amfi takarak sesi yükseltmek. Üçüncüsü ise sürücünün ya da yanındaki kişinin dikkatini dağıtan her türlü ekran kullanımı. Bu üç durumun tamamında kanun 21 bin lira idari para cezası öngörüyor.

Peki Neden Bu Kural Getirildi?

Bakan Çiftçi, kanunun amacını açık bir şekilde ortaya koydu. Hedef vatandaşı cezalandırmak değil, trafik güvenliğini korumak. Çiftçi şöyle konuştu: "Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanunun mantığı, amacı bu."

Son Tarih 1 Nisan: Hemen Harekete Geç

Bakan Çiftçi'nin talimatıyla önemli bir süre uzatması yapıldı. Standart dışı plakalar için tanınan 1 Nisan tarihi, sonradan takılan ekran ve ses sistemleri için de geçerli hâle getirildi. Yani elinde 1 Nisan'a kadar süre var. Çiftçi son uyarısını da yaptı: "Araçlarında sonradan taktırılmış ekran veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve kanuna uygun hale getirmelerini tavsiye ediyorum." 1 Nisan'ı beklemeden harekete geçmek, 21 bin lira cezadan korunmanın en kısa yolu.