Dünya zor zamanlardan geçiyor olabilir. Ekonomik krizler, savaşlar, küresel sorunlar… Ama Türk toplumunun gizli bir gücü vardır: Dayılar. Çünkü bir Türk dayısının gözünde dünyadaki hiçbir problem çözümsüz değildir. Sadece yetkililer henüz ona danışmamıştır. İşte Türk dayılarının dünyayı kurtarma planlarından bazıları:

"Bana versinler, iki günde çözerim": Dayıların en klasik cümlesi budur. Televizyonda bir kriz haberi çıkar. Dayı koltuğa yaslanır ve şöyle der: "Bu iş çok basit aslında… Bana bıraksalar iki günde çözerim." Nasıl çözeceğini tam anlatmaz ama çözeceğine çok emindir.

Harita üzerinde strateji: Dayılar harita görünce içlerindeki stratejist ortaya çıkar. Masaya bir gazete koyulur, üzerine kalemle çizgi çekilir: "Bak buradan gireceksin…" Plan o kadar basittir ki insan düşünür: Madem bu kadar kolay, neden kimse yapmamış?

Askerlik hikâyeleri başlar: Dayıların stratejik bilgi kaynağı çoğu zaman askerliktir. Bir anda konu şu noktaya gelir: "Ben askerdeyken komutan bize şöyle demişti…" Bu noktadan sonra sohbet askerliğin detaylarına kayar ve kriz konusu yavaşça unutulur.

"Eskiden böyle değildi" teorisi: Dayılar geçmişe büyük saygı duyar. Her krizin çözümü geçmiştedir. "Eskiden böyle şeyler olmazdı." Bu cümlenin nasıl bir çözüm sunduğu tam belli değildir ama dayı için çok önemli bir tespittir.

Ekonomi planı: Ekonomi konuşulunca dayılar anında devreye girer. Çözüm genelde çok nettir: "Faizi düşüreceksin, üretimi artıracaksın, mesele bitecek." Bu planın detayları sorulduğunda genelde çay molası verilir.

Komplo dosyası açılır: Dayılar hiçbir olayın basit olduğuna inanmaz. Bir süre sonra şu cümle mutlaka gelir: "Bu işin arkasında büyük oyun var." Oyun kimdir, nasıl oynanır, kim oynar… bunlar çok net değildir ama oyun büyüktür.

Kahvehane zirvesi: Gerçek stratejik toplantılar kahvehanelerde yapılır. Masada dört dayı vardır: Biri siyasi analiz yapar. Biri ekonomi anlatır. Biri askerliğini hatırlar. Biri de sürekli çay söyler. Toplantının sonunda alınan karar genelde şudur: "Bunlar bizim dediğimizi yapsa sorun kalmaz."

Her konuya fikir sahibi olmak: Dayılar çok yönlüdür. Aynı gün içinde şu konular hakkında yorum yapabilirler: Dünya siyaseti Futbol. Ekonomi. Sağlık. Komşunun balkon tadilatı. Ve hepsinde de oldukça emin konuşurlar.

Televizyonla tartışma: Dayılar bazen haber izlerken televizyonla tartışır. Sunucu konuşurken dayı şöyle der: "Yanlış anlatıyorsun!" Sunucu bunu duymaz ama dayı içini dökmüş olur.

Sonuç: Türk dayıları dünyayı gerçekten yönetmiyor olabilir. Ama sohbetlerine bakarsanız dünyayı yönetmeye hazır olduklarını kesinlikle hissedersiniz. Ve belki de bu yüzden Türkiye'de şu söz çok yaygındır: "Her mahallede en az bir tane dünya lideri vardır. Ama şu an kahvehanede oturuyordur."